2017-12-24 北京青年报

12月23日11点半，约7700名考生从清华大学的多个考场涌出，一边讨论着考题一边奔向校内的各个食堂或校外饭馆。他们都是2018年全国硕士研究生招生考试的考生。来自北京教育考试院的数据，2017年共有超过11.2万名考生在北京的57个考点参加考试。在《思想政治理论》科目中，党的十九大等热点进入考题。其中，选择题中有题目涉及“雄安新区”，“红船精神”出现在材料题中。

1.4万名考生报考清华

昨天8点，北京青年报记者在清华大学的三教考场看到，考生们排着长队等待入场，此时已经没有考生在看复习资料，而是淡定地东张西望或与同伴聊天。考场门口的工作人员在开始放行前，再次高声提醒考生：“请大家再次查看准考证，确认是否这个考场。”

今年共有超过1.4万名考生报考清华大学硕士研究生，其中7700余名昨天在清华校内的340个考场参加考试，这些考场分布在清华第一教学楼至第六教学楼以及新水利馆。

北青报记者了解到，为了确保考试安全，清华各考场都配备了手机信号屏蔽仪、身份证鉴别仪、无线耳机屏蔽仪等设备，对高科技作弊、替考舞弊等违规违法行为进行防范和筛查。

此外，考场工作人员还对准考证件与本人身份有疑问的考生当场采集照片，进一步杜绝作弊行为的发生。

“在职研究生”仍比全日制容易考

随着教育部去年下发《关于统筹全日制和非全日制研究生管理工作的通知》，叫停已执行多年的“在职研究生联考”，要求从2016年12月1日起，统一组织实施全日制和非全日制研究生招生录取，两类研究生标准统一，保证同等质量。这意味着，以前社会人员考在职研究生，只需参加每年10月为社会人员单独举办的联考；而从去年开始，就要和应届毕业生同场竞争，参加全国统考了。“在职研究生”这个称谓也退出了历史舞台，改为“非全日制研究生”。

研究生统考的科目、难度和要求要高于以前的联考，也许是这个原因，北青报记者了解到，去年报考非全日制研究生的社会人员，要比往年报考同一高校在职研究生明显减少。

今年报考明显增加

今年是非全日制研究生改革第二年，更多考生看到了非全日制的吸引力，目前多所高校反映报名人数明显增加。首都经济贸易大学今年报考MBA和MPA的考生大幅增加，学校因此将2个项目的招生计划从去年的31个增加到100多个。北京信息科技大学的MBA、计算机技术两个专业的非全日制报名人数今年比去年增加了60%，因此也在考虑调整招生计划。

来自教育部的数据显示，今年报考北京招生单位的考生有32.3万人，增幅达11.5%，其中报考全日制硕士研究生的占86.5%，报考非全日制的占13.5%。

昨天上午的第一科政治考完后，数千名考生从毗邻的清华第三、四、六教学楼涌出，步行或骑上各色共享单车奔赴校内食堂或校外饭馆。很多考生表示，政治考题的高频词不出所料是“十九大”。“复习的时候我把十九大报告翻来覆去看了好几遍，多亏还看了一些媒体的报告解读，答题时感觉很踏实。”一位男生告诉北青报记者，十九大报告中的新时代中国特色社会主义思想、一带一路、人类命运共同体都是考题中分量很重的题目，此外还考了蛟龙号、精准脱贫、黄大年、雄安新区、污染防治等相关内容。