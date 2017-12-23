2017-12-23 云南网

云南网讯（记者 黄翘楚 实习生 夏方海）为推动云南山地户外运动的发展，进一步提升本地区健身品牌项目的影响力。12月23日，2017第十届昆明西山健行节在西山国家级风景名胜区开走，昆明市各单位职工及社会各界的群众共500多人参加了活动。

伴随着冬日的暖阳，上午9时，活动在西山公园地铁站出口展开。简短的开幕式后，运动员们陆陆续续从起点出发，有的缓步向前，有的略带小跑，在呼吸山间清新空气的同时，也感受着运动带来的乐趣。“像这种户外运动，我每周都会做，所以这次我选了一条最长的路线，我觉得完全没问题。”今年已经69岁的文治大爷看上去依然健朗，他表示自己经常参加登山、马拉松、徒步等户外运动，通过这些锻炼，不但能改善身体健康，也能结识一些志同道合的朋友。“我会坚持走到75岁，如果到时候还能走，我还就一直走下去。”文治大爷说。

据了解，参加本次活动的运动员中，有74岁高龄的运动老健，也有才11岁的少年。从上午9时开始，一直持续到下午4时，有6公里与19公里两条线路供大家选择，运动员们采取自由徒步的方式，不计比赛成绩。但完赛后不但有比赛T恤、皮肤包、参赛包等奖品可供抽奖，19公里路线终点还有5个特别奖等待着最终完赛的运动员。

据了解，本次活动由昆明市文化广播电视体育局、昆明市体育总会主办，活动以“为爱健步走”为主题，让大家在参与健身活动的同时也奉献出自己的一份爱心。自2006年创办以来，健行节已成为云南省全民健身的品牌项目，受到广大市民的欢迎。