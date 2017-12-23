2017-12-23 云南网

云南网讯（记者 张蕊 实习记者 党一郡）近日，云南网（微信公号：yunnancn）了解到，目前昆明盘龙区楼宇总部经济发展势头强劲，截至2017年，盘龙区全区投入使用楼宇共82栋，楼宇面积达299万平方米，其中北京路沿线就汇集了33栋楼宇，总面积达133万平方米。

盘龙区经济贸易和投资促进局副局长王砚雯表示，相关部门对辖区内商务楼宇、总部企业、创新创业楼宇园区、酒店、招商中介机构、企业高管和高级人才等都有专门的扶持奖励政策。她说：“明年我们的楼宇总部经济工作会更做精、做细、做强，打造专业特色楼宇形成产业聚集，通过一栋楼带动一片产业的发展，同时政策更加优惠，希望通过政策引领，使产业发展得更有规划、更有成效。”据介绍，截止到2017年12月，盘龙区在昆明市奖励扶持楼宇（总部）企业的奖励兑现金额达到4753万元。

据悉，盘龙区目前建成同德昆明广场、欣都龙城、七彩俊园、瑞鼎城爱琴海购物公园4个城市综合体，共有总部集团型企业56家，其中有汇丰银行、麦德龙、百安居、东亚银行、中国铜业等世界500强及中国500强知名企业25家。2017年，税收达到千万元以上的商务楼宇有22栋，其中税收达到上亿元的楼宇有10栋。盘龙区结合现有楼宇专业特性及环境位置，打造了一批特色楼宇标杆。比如打造财智心景为高端服务业聚集的专业楼宇，打造金平果商务大厦为新能源、新材料于一体的绿色科技专业楼宇，打造欣都龙城为留学、教育、旅游、商务为一体的专业特色楼宇标杆等。

值得一提的是，今年盘龙区37栋重点楼宇的中庭都摆放了楼宇服务中心展示牌，这是云南省首批设立的“1+1+6”楼宇服务中心。这一模式的人员设置包括楼宇服务中心主任（所属街道办事处主任）+楼宇首席服务员（所属街道办事处经济科长）+区经投局、区国税分局、区地税分局、区人社局、区市场监管局、属地派出所各一名楼宇服务专员，对楼宇企业实行工商注册登记、国税（地税）登记、人力资源服务等上门服务，为楼宇里的企业提供专业招商咨询，让企业足不出户就能了解到相关的政策服务。据介绍，预计2018年底，盘龙区全区82栋楼将全部覆盖“1+1+6”楼宇服务中心。