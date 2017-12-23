2017-12-23 云南网

晚会现场

晚会现场

云南网讯（记者 张蕊 实习记者 夏方海）《白雪公主》、《灰姑娘》、《爱的奉献》……一个个精心设计的剧本，加上诙谐幽默的表演方式和演员们奇特夸张的形象服装打扮，引得在场观众哄堂大笑，连喝精彩。12月22日，云南一医院举办的一场圣诞晚会“温馨上演”。在晚会现场，医院员工们精心准备了6个话剧表演，在圣诞、新年到来之际，用爱和快乐温暖医院、传递祝福。

“我最喜欢的是《疯狂的医务室》，虽然是个哑剧表演，但是演员的表情太到位了，看着看着就忍不住笑出来。”正在观看表演的云南瑞奇德医院护士长冯希飞说。欢笑之余，也掺杂着很多感动。住院病区的节目《非典》，讲述了一个奋战在抗击非典“战场”的医生，由于在治疗病人的过程中自己也染上了非典，为了不让女儿担心，就藏起了这个秘密。女儿知道后，决定做一个和爸爸一样的人，奋斗在病患一线，感动了台下的许多人。

节目最后，评委通过节目的主题、演员们的演技以及团队合作、整体效果等方面来评分。最终，住院病区的员工们准备的节目《非典》获得第一名。在晚会将要结束的时候，一个大大的蛋糕出现在现场，原来，这是医院为在出生在12月的员工们刻意准备的，感动与欢笑充斥着现场的每一个角落。