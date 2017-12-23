2017-12-23 北方网

为企业提供优质便捷高效服务

西青区出台多项举措持续优化营商环境

天津北方网讯： 22日，记者从市政府新闻办召开的新闻发布会上获悉，西青区近期出台优化投资服务营商环境20条政策和营造企业家创业发展良好环境的38条措施等一系列举措，在行政审批、支持产业发展、人才服务、招商引资等方面为企业提供优质、便捷、高效服务。

在提高审批服务效率方面，通过审批流程再造，将办理时限在法定时限基础上压缩60%以上。编制公共服务事项目录和办事指南，对没有法律法规依据的证明和盖章环节等前置要件一律取消；对可通过全市统一的行政许可服务与绩效管理网络系统，或者与其他部门信息共享获取相关信息的，不让申请人重复提供证明材料。

在支持产业发展方面，出台“支持高端制造创新20条”政策，全年投入2亿元支持高端产业和实体经济发展。对新型产业技术研究院最高可给予5000万元支持，对“有科研人员、有科研场所、有科研经费、有科研仪器、有科研项目”的企业研发机构，采购的高端仪器设备及必要配套设施，最高可支持2000万元；对开展智能升级企业的硬件补助最高可达1000万元，软件补助最高可达500万元；针对产品创新，实施单项冠军培育计划，最高可支持300万元。

在人才服务方面，出台“人才新政25条”，科技、人才专项资金每年达2亿元。对引进的创新创业领军团队最高给予3000万元资助，对企业引进的经营管理人才最高给予100万元购房补贴，对杰出创新人才最高给予100万元经费支持。对成功引进两院院士、国家“千人计划”和“万人计划”人才的机构和个人给予最高200万元奖励。对引进“中华技能大奖”“津门工匠”等高技能人才企业最高给予50万元资助。

在招商引资方面，出台“招商引资25条”政策，包括支持优质高端产业项目、支持引进实体项目、推动金融支持实体经济发展、支持企业引进人才等。对固定资产投资超过5亿元的实体项目，根据经济效益和社会效益贡献情况，给予不超过固投总额10%的资金支持。对在西青区注册并纳税的总部项目，给予最高2000万元的一次性资金补助。（“津云”新闻编辑曲璐琳）