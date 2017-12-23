2017-12-23 北京晚报

昨天（22日）上午，东城法院执行法官来到位于平谷的渔阳国际滑雪有限公司，对该公司进行了搜查。该滑雪场拒不履行法院判决，迟迟未补缴员工公积金，被东城法院予以强制执行，此外法院决定对其罚款5万元。在法院开展执行行动后，该公司当场补缴了案款及罚款13万余元。

昨天上午，东城法院执行一庭的法官从南区法院出发，驱车前往位于平谷区的北京渔阳国际滑雪有限公司。承办法官汪霄告诉记者，该案的申请执行人为北京住房公积金管理中心，与被执行人北京渔阳国际滑雪有限公司之间的行政裁决纠纷共有5起案件，共拖欠5名员工的公积金。按照东城法院生效的法律文书，该公司应该补缴公积金8万余元。

9月中旬收到案件后，承办法官汪霄与被执行人渔阳滑雪公司的法务人员贾某取得联系，贾某当时表示会积极履行生效判决，但是此后却一直未履行生效判决。汪法官冻结了被执行人银行账户，发现该公司银行账户并无足额的存款可供执行。随着11月底进入滑雪的旺季，汪法官在各类网站以及媒体上发现了被执行人的宣传广告，判断被执行人正在正常经营，便继续与被执行人联系，但被执行人却始终拒绝接听电话，也不履行生效的法律判决。于是汪法官决定对该滑雪公司采取现场搜查等强制执行。

昨天上午11时许，法官、法警到达被执行人北京渔阳国际滑雪有限公司的场所，立即拉开警戒线，分成两队，一队直接前往售票处进行搜查，另一队前往办公室和财务室进行搜查。法官责令被执行人立即缴纳所有案款共计8万余元，此外因被执行人拒不履行生效的法律文书，法院决定对其罚款人民币5万元。“如渔阳国际滑雪有限公司不立即履行法律义务，我们将对其采取查封设备、对主要责任人采取罚款、拘留等措施。”汪霄法官说。

渔阳滑雪场办公室负责人看到法官前来强制执行，可能会影响其营业，当即给公司领导打了电话，对方表示要多少罚款当场补缴。随后，该公司向东城法院法官缴纳了案款及罚款共计13万余元。

法官清点好案款以及罚款后进行了封存，并要求被执行人立即派人到东城法院，见证法官将上述封存现金入账。昨天下午，法官回到院里，在被执行人见证下，将上述案款全数入账，至此案件全部执行完毕。