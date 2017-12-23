2017-12-23 北京晚报

中考《考试说明》是中考命题的依据，昨天（22日）北京教育考试院发布了2018年北京市中考《考试说明》。记者了解到，2018年北京市中考在原5科基础上增加4个学科，调整为科目选考形式，英语增加听说考试。除语文、数学、英语3科必考外，物理、生物（化学）、历史、地理、思想品德实行“五选三”选考。这是历史、地理、生物等“小学科”首次进入中考，一些学科考试时间和分值也做了调整，同时语文科目增加了古代诗歌阅读。

语文增加古代诗歌阅读

据介绍，语文《考试说明》提出优化试卷结构，加大古诗文阅读考查力度，丰富名著和现代文阅读的题型，调整写作板块内容。

语文试卷分数调整为100分，试卷的内容及分数分配、试卷的题型及分数分配进行相应调整。考试内容和要求中明确对重要作家及作品的要求。参考样题中增加文学常识类参考样题，增加2017年中考试卷中的修辞、标点符号和语言表达类试题，丰富参考样题题型。

阅读部分，增加古代诗歌阅读，与文言文阅读以古诗文阅读板块呈现；增加2017年中考试卷中的默写类试题，增加古代诗歌阅读类参考样题；增加名著阅读类参考样题，用2017年中考试题替换原有样题；用2017年中考现代文阅读试题替换原有样题。

写作部分，将作文板块调整为写作；删除情境写作参考样题，将其内容融入前面板块，写作表达形式更加多样化。

英语阅读变短物理减8道题

数学《考试说明》明确试卷分数调整为100分，试卷的内容及分数分配、试卷的题型及分数分配进行相应调整。

英语笔试《考试说明》坚持稳中求进原则，调整各题型的题目数量和分值，笔试总分为60分。同时阅读篇章长度相应缩短。阅读理解题型增加主观题比重，保留阅读选择和阅读回答两种题型，删除阅读还原一题；篇章数量不变，题量调整为13道小题。书面表达题型保持基本稳定，突出选作的考查形式，分值由15分调整为10分。

物理《考试说明》明确试卷分数调整为90分，试卷的内容及分数分配、试卷的题型及分数分配进行相应调整，精简题型，将实验选择题放到单项选择题和多项选择题中，重视对实验探究能力的考查。参考样题题型精简后，总题量减少8道。

化学与生物合考90分钟

化学《考试说明》调整试卷结构，精简考试内容，重组参考样题并减少其数量。考试时间调整为与生物学科合场90分钟。调整各知识组块的分值比例和题型。双向细目表中的条目数从73条减至52条。除合并、删减原有重复内容外，又删减了水的净化、金属锈蚀、化肥等内容。

生物《考试说明》依据《义务教育生物学课程标准（2011年版）》，精选考查内容，合理确定考查内容的要求，包含9个主题、50个要点。未列入考查范围的知识内容有“芽的发育”、“其他排泄途径”、“动物的社会行为”、“DNA是主要的遗传物质”、“生命的起源”、“人类的起源和进化”。

同时，生物实验考核内容中“参考实验”列出了7个实验参考样例，实验考查范围依据《课程标准》，但不局限于这7个实验。试题体现对生物实验探究能力和问题解决能力的考查，引导考生将所学知识与生活和实践相联系，关注科学、技术和社会发展。

思想品德突出首都特色

地理《考试说明》明确突出对学科能力的考查，主要包括运用学科工具、方法获取和解读地理信息的能力，从地理要素相互作用的角度认识地理事物和现象的能力，从整体性和差异性的角度认识和归纳区域特征的能力，从人地协调观的角度分析和解决地理问题的能力。

思想品德《考试说明》体现课程性质的要求，突出学科特色，培养学科素养。注重考查考生在正确认识和处理“自我成长”、“我与他人和集体”、“我与国家和社会的关系”中表现出来的道德品质、健康心理、法治观念、参与意识，解决实际问题的能力。

此外思想品德还关注学科能力发展，体现层级要求，注重观点理解力、分析运用力、实践参与力的考查。注重从学生实际出发，关注社会，突出首都特色，注重实践要求，注重对思维过程和思想方法的考查。