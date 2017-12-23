2017-12-23 北京晚报

2018年全国硕士研究生招生考试今天（23日）拉开大幕。全国共有238万人报考2018年研究生，比2017年增加37万人；其中报考北京招生单位的考生超过32万人，比2017年增加了3.3万余人。在上午完成的初试第一门《思想政治理论》科目中，党的十九大等热点进入考题。

上午8点记者来到中国人民大学考点，考生们正排着队准备进入考场。不少考生还在翻阅复习资料，作最后的温习。考生告诉记者，今年中国发生了不少大事，时政的热点应该会非常多。来自河北的考生小刘说，党的十九大、大气治污、防范和化解金融风险、房地产市场调控等都是他重点准备的素材，“无论是选择题还是论述题，这些内容都很有可能考到。”

上午11点以后，考生陆续走出考场。大家纷纷表示，今年考题不是很难，许多时事热点都在之前的预料当中。据考生介绍，十九大报告成为此次政治科目的最大热点，不少报告内容都进了考题。比如在论述题中，报告中所提到的“一带一路”、“人类命运共同体”等进入考题；在选择题中，报告所提到的“蛟龙号”以及“坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战”等都进入了考题。

记者从教育部了解到，全国报考2018年硕士研究生的人数为238万人，比2017年增加37万人；其中，应届考生131万人，同比增加18万人；往届考生107万人，同比增加19万人。另外来自北京教育考试院的信息，全国报考北京招生单位的考生超过32万人，比2017年增加了3.3万余人，增幅达到11.5%。

在报考北京招生单位的考生中，约14.6万人报考学术型专业，占45.3%；约17.7万人报考专业学位，占54.7%；从就读方式来看，全日制约27.9人，占比高达86.5%。工商管理专业、会计专业、法律硕士专业最受考生青睐；北京大学、中国人民大学、中国科学院大学、对外经济贸易大学等12个在京招生单位报考人数超过1万人。

教育部表示，目前各地教育、网信、工信、公安、工商等部门正在联合开展考试环境综合治理，努力确保研考安全平稳。教育部再次提醒广大考生，不要听信一些辅导机构所谓“保过”、“内部关系”等虚假不实宣传，不要购买所谓“试题”、“答案”，谨防上当受骗。此外不要参与考试作弊，依据《中华人民共和国刑法修正案（九）》，在法律规定的国家考试中，组织作弊的；为他人提供作弊器材或者其他帮助的；为实施考试作弊行为，向他人非法出售或者提供考试的试题、答案的；代替他人或者让他人代替自己参加考试的，将被追究刑事责任。