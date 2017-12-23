2017-12-23 千龙网

千龙-法晚联合报道（记者 武玉姗）今天（23日）上午,本市中考首次英语听说机考开考。2018年1月19日8点30分起，考生可进行考试成绩查询。据已经考完的考生介绍，今年的听说题比较简单。

昨天，北京教育考试院发布了2018年北京市中考《考试说明》，调整了原有5科的试卷分数、试卷内容、试卷题型等，增加4个选考科目考试说明，其中语文、数学试卷满分均下调为100分。

2018年北京市中考将实施新的方案，即在原5科基础上增加4个学科，调整为科目选考形式，英语增加听说考试。除语文、数学、英语3科必考外，物理、生物（化学）、历史、地理、思想品德实行“五选三”选考。

最新消息

中考英语听说 今日首次机考

记者从北京教育考试院获悉，2018年北京中考报名确认考生达6.5万人。据了解，2018年本市将实施新的中考改革方案，其中英语试卷总分值为100分，其中60分为笔试成绩，40分为听说机考成绩。

今天上午,本市中考首次英语听说机考开考。此次考试全市共设置17个考区、220个考点、532个考场。上午9点整，记者在北京市第二中学分校考点外看到，参加第一场次考试的考生陆续走出考场。

一名姓张的同学告诉记者：“考试题目比较简单，听后记录题是关于报兴趣班的一段话，让我们填写单词，共五个空格，填的单词都特别简单。”

记者了解到，中考英语听说机考中涉及到“说”的部分共有三道题型，分别是“听后回答”“听后转述”和“短文朗读”。“考前最怕‘听后转述’了，不过今天考的内容比模拟的简单多了。”一位参加完第一场次考试的同学说。

据悉，2018年中考英语听说机考满分40分，考生有两次考试机会，取两次听说机考的最高成绩与笔试成绩一同组成英语科目成绩计入中考总分。2018年1月19日8点30分起，考生可进行考试成绩查询。第二次考试将于2018年3月24日举行。

专家称试题贴近生活 建议平时注重朗读

今天上午，学而思中考研究中心张子阳老师表示，今年中考英语听说考试整体比较简单，贴近生活。他建议学生在平时的生活中要注重朗读。

对于考题题型中出现的听后转述题，张老师建议学生们注意转述的过程要点与要点间的连接词，过渡要顺畅，不能有语法错误，注意人称和三单变化。此外，张老师表示，听后转述题型的题材选择一般比较偏向学生生活，像郊游、校园生活、家庭生活、兴趣爱好、节日等，学生应多注意加强这方面的练习。

考试说明

语文增古诗歌阅读 删除情境写作

根据《考试说明》，中考语文分数调整为100分。考试内容方面，明确了对重要作家及作品的要求，注重对学生基础知识、基本能力的考查。同时阅读部分增加古代诗歌阅读，与文言文阅读一起以“古诗文阅读”板块呈现。在“参考样题”中，还增加了名著阅读类参考样题。

此外，将原“作文”板块调整为“写作”；删掉“参考样题”中的“情境写作”，将其内容融入到前面板块，注重学生读写结合等综合能力的发展，强调根据实际需要进行写作，写作表达的形式更加多样化。

数学总题量少一题 总体难度适当

数学试卷分数调整为100分，考试时间仍为120分钟。其中数与代数约50分，图形与几何约38分，统计与概率约12分。试卷由较易试题、中等难度试题和较难试题组成，总体难度适当。

具体到题型方面，选择题共16分，每小题2分，共8小题；填空题共16分，每小题2分，共8小题；解答题共68分，题目的数量与每小题的分值和以往大致相同，题目数量减少一道。

英语笔试满分60分 删除阅读还原

英语笔试总分为60分。其中单项填空题型调整为12道小题，增加2道小题，继续突出主干，注重基础；小题分值由1分调整为0.5分。完形填空题型调整为8道小题，减少2道小题，仍重点考查实词；小题分值由1.5分调整为1分。

同时，阅读篇章长度相应缩短。阅读理解题型增加主观题比重，保留阅读选择和阅读回答两种题型，删除阅读还原一题；篇章数量不变，题量调整为13道小题。书面表达题型保持基本稳定，突出选做的考查形式，分值由15分调整为10分。

生物化学合场考试 历史部分题目选答

在“五选三”的选考科目中，物理试卷分数调整为90分，重视基础，强调实验探究，倡导科普阅读和科技实践活动。将实验选择题放到单项选择题和多项选择题中，重视对实验探究能力的考查。

化学试卷精简考试内容，重组参考样题并减少其数量。考试时间调整为与生物学科合场90分钟，试卷满分调整为45分。同时，生物考试满分也调整为45分，并对考查内容部分删减，部分降低要求，包含9个主题、50个要点等。

历史试卷满分为90分，考试时间为90分钟。试卷中中国古代史、中国近现代史、世界史内容所占比例分别为35%、35%和30%。值得一提的是，历史试卷中部分题目可选做，且部分设问具有开放性，让不同认知水平的学生都有发挥空间，鼓励学生多角度、创造性地思考和解决问题。

地理试卷满分为90分，考试突出对学科能力的考查，包括运用学科工具、方法获取和解读地理信息的能力，从地理要素相互作用的角度认识地理事物和现象的能力，从整体性和差异性的角度认识和归纳区域特征的能力，从人地协调观的角度分析和解决地理问题的能力。

思想品德试卷满分为90分，考试注重从学生实际出发，关注社会，突出首都特色，注重实践要求，注重对思维过程和思想方法的考查。参考样题拓展选材的宽度和广度，发挥情境在能力考查中的作用。通过设置选择性、开放性的试题，让不同特点的学生能够充分发挥自己的水平，获得成就感。

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今天,2018年全国硕士研究生招生考试初试将开考。据教育部数据，本次研考报考人数238万人，比2017年增加37万人，报考规模再创新高。其中应届考生131万人，比2017年增加18万人；往届考生107万人，比2017年增加19万人。

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部分综合《北京青年报》