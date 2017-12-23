2017-12-23 中青在线

中央环保督察组今天在向海南省反馈督察时狠批当地房地产行业对当地生态的破坏：“财政过分依赖房地产，房地产企业指到哪儿，政府规划跟到哪儿，鼓了钱袋，毁了生态”。

督察组说，海南一些地市轻视环境保护，热衷搞“短平快”的速效政绩，导致当地自然保护区、优质自然岸线、生态脆弱山体遭受破坏，成了当地生态环境难以抚平的伤痛。

今年8月10日~9月10日，中央环保督察组对海南省开展环境保护督察，并形成督察意见，经党中央、国务院批准向海南省进行反馈。

8月23日，中央第四环境保护督察组现场检查儋州市白马井垃圾场，发现该场无防渗措施、无渗滤液收集处理设施，堆存场也无覆盖，垃圾场恶臭难闻，垃圾燃烧冒烟，环境恶劣。

督察发现，海南沿海市县向海要地、向岸要房等情况严重，对局部生态环境造成明显影响或破坏。儋州市政府及海洋部门化整为零违规审批海花岛填海项目，项目施工造成大面积珊瑚礁和白蝶贝受损。万宁市日月湾综合旅游度假去人工岛月岛项目于2015年10月未批先建，直至督察进驻时才实际停止违法填海行为，周边岸滩已出现大面积淤积并形成连岛沙坝，破坏了海洋自然风貌。三亚市凤凰岛填海项目以国际客运港和邮轮港名义取得海域使用权，但实际用于房地产和酒店开发，由于填岛造成水流变化，三亚湾西部岸线遭到侵蚀，为修复岸滩不得不斥巨资对三亚湾进行人工补沙。

中央第四环境保护督察组现场检查发现，三亚西岛垃圾堆场污染严重。

房地产和养殖等违规违规项目侵占海岸带，占有大量海岸线资源，背后是市县政府违规越权审批。

文昌市自2012年以来对沿海防护林采取托管方式交由企业管理，仅高隆湾片沿海防护林就托管给13家企业，放任企业随意占用，造成沿海防护林破坏严重。琼海市对沿海防护林内违法建设不监管、不制止，并于2015年11月集中为13宗海岸带内违法建筑物补办临时手续。昌江县在编制棋子湾旅游度假区控制性详细规划时，擅自放宽海岸带和沿海防护林保护要求，将沿海防护林地规划为建设用地，侵占破坏200多亩海岸带。

8月23日，中央第四环境保护督察组现场检查发现，儋州市峨蔓镇建有大面积非法养殖场。

督察组指出，海南全省海水养殖长期无序发展，大量滩涂养殖位于瀉湖、河口等污染物不易扩散区域，甚至违规占用自然保护区和沿海防护林。清澜省级红树林自然保护内鱼虾养殖面积多达760公顷，分别侵占保护区核心区、缓冲区面积的31.4%和20.3%。

除了海洋和岸线遭遇房地产项目侵蚀外，海南省的一些自然保护区也难逃劫难。全省10个国家级自然保护区中有8个存在未经审批的旅游项目。

文昌市将铜鼓林国家自然保护区1333公顷的陆域范围全部划入生态旅游区开发范围。2014年又将自然保护区41.3公顷现状林地规划为酒店用地，并侵占5.5公顷林地开展旅游道路建设。督察组说，在调整规划过程中，海南省国土、林业、住建等部门把关不严、大开方便之门。

8月23日，中央第四环境保护督察组现场检查海南天然橡胶产业集团股份有限公司金联橡胶加工分公司，发现该公司污水处理区域臭味突出，污水暂存池防渗措施不完善，群众反映强烈。

三亚珊瑚礁国际级自然保护区2932公顷陆域面积长期未纳入实际管护，人类活动频繁的鹿回头片区大洲岛海域和小东海海域活体珊瑚盖度急剧下降。白蝶贝省级自然保护区成立以来未纳入有效管理，2013年以来，临高县政府在保护区内违规审批用海项目54个，办理海水养殖证77个，截至督察时，保护区内仍存在167家海水养殖单位，白蝶贝已濒临灭绝。

文昌麒麟菜省级保护区作为海藻场被盲目开发，原声麒麟菜已濒临灭绝。督察组指出，文昌市政府不仅疏于管理，甚至违规造海填地，建设清澜半岛、东郊椰林、海南度假村等项目，侵占保护区174公顷。

中央环保督察组认为，海南省近年来出现的生态给大开发让路，根源是当地一些地方和政府部门对全省得天独厚的生态环境盲目自满，认为自然环境好是自己的工作做得好，对生态环境保护面临的矛盾与挑战缺乏忧患意识。