2017-12-23 千龙网

千龙-法晚联合报道（记者 周超）为进一步提高车站运营及服务水平，满足乘客对轨道交通应用移动支付技术的迫切需求，向乘客提供更为便利的出行服务，北京地铁表示，乘客通过北京轨道交通单程票互联网票务服务平台App——易通行进行线上购票，今天开始可在全路网各车站FAM（网络取票机）上进行取票、进站乘车。记者今天（23日）进行体验，发现只要在App上订完了票，现场出票仅需一秒钟。

硬件配备 每站至少两台取票机

据记者了解，此次全路网实现线上购票、车站取票共投入708台FAM机，每座车站平均至少安装两台FAM机。乘客通过平台App进行线上购票，并在车站的自助售票机附近找到FAM机，进行扫码取票，缩短排队购票时间，减少人员聚集情况，有效改善乘客出行体验。

北京地铁表示，平台App自2017年8月20日上线以来，截至12月20日，实际注册量超60万人（其中安卓系统实际注册超32万人、苹果ios系统实际注册超28万人）。20座重点车站日均FAM机取票量为7352张，占20座重点车站单程票乘客的3.21%。为让更广大的乘客体会到移动支付带来的便捷出行，提升乘客的获得感和幸福感，目前，全路网19条线所有车站均实现线上购票、车站取票；下一步，计划于2018年一季度在全路网范围实现刷二维码进出站。

记者体验 首次注册需实名制

今天上午，记者下载易通行App后，进行手机验证，进入页面，页面有二维码乘车、在线购票、路线查询等选项。记者点击在线购票，需要进行实名认证后才能进入正式购票页面。

进入购票页面后，就有起点和终点，单价多少、订票张数（每个订单最多购买10张单程票）等选择。填好购票信息后，点击购票。记者看见，支付宝等方式首张可免费。购票完后会生成一个二维码以及下面的验证码。

记者发现，整个购票过程还比较顺利，但首次注册用户，在下载易通行后，除了需要识别不断跳跃看得不是很清楚的验证码外，还要实名认证，以及绑定支付方式，比较繁琐。

另外，在取票时，如果选择输入取票码取票，若反应比较慢，页面很快会重新跳回主页面，又得重新点击，但如果采取扫描二维码就不存在这些问题。

在九棵树地铁站，有一个出入口有两台顶部有网络取票机标志的机器，记者看见机器页面有二维码取票和票卡查询导航，点击二维码取票进去，会出现扫描二维码取票和输入验证码取票两种方式。页面下方有请扫描二维码指示的区域。

一位年轻乘客取票时表示,自己也是第一次用，此前已经在网上买好了票，很快通过机器扫描手机生成的二维码，出票速度很快，从对准扫描区域到出票不过1秒。

相关新闻 14号线东段间隔缩至4分钟

记者昨天获悉，京港地铁14号线东段（北京南站至善各庄站）客运量不断攀升，已达到日均59万人次。为方便乘客出行，京港地铁下周一再次缩短14号线东段发车间隔至4分钟。

自2017年12月25日起，14号线东段工作日早晚高峰期间的发车间隔，由此前的4分30秒缩短至4分。发车间隔的缩短将改善14号线东段的乘车环境，为乘客的出行提供更大便利。

京港地铁对客流数据进行了预测分析，预计此次调整将有效提升14号线东段的运力，14号线东段工作日高峰期单向小时运力提升可达13%，即每小时该条线路单向可多运送约3100名乘客。

此次发车间隔的缩短将一定程度缓解14号线东段各站早晚高峰的客流压力，尤其是工作日晚高峰，14号线东段望京站、将台站等车站下行方向的乘客将有更好的出行体验。