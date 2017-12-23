2017-12-23 北方网

天津北方网讯： 为进一步加大消防产品质量的监督检查，坚决预防和遏制因消防产品质量问题引发的各类火灾事故，规范和净化消防产品市场。近日，红桥支队对辖区人员密集场所持续开展消防产品检查。

检查中，支队监督人员严格按照《消防产品现场检查判定规则》、《消防产品市场准入制度》要求，严格对照相关消防产品的质量合格证明、质量检测报告、合格证书等资料，重点检查了灭火器、室内外消火栓、安全疏散指示标志、消防水枪、水带等，利用消防产品探测仪器测查室内消火栓接口、水泵接合器及其他消防器材配件是否符合国家强制性产品认证、形式认可或强制性检验等市场准入资格，并仔细核对消防产品的生产厂家、型号规格、生产日期是否与检验报告一致。

对发现不合格的消防产品，支队检查人员认真填写了消防产品监督检查记录并按照相关执法分工和程序，进行抽样送检。同时还向场所负责人讲解了使用不合格消防产品可能引发的危害，要求各负责人坚决抵制售假、制假消防产品的违法行为。

红桥支队将进一步加大消防产品联合执法，严厉打击以假充真、以次充好、假冒认证等消防产品违法行为，防止假冒伪劣消防产品流入使用领域，引导社会企业和群众增强消防产品质量意识，从源头上净化消防产品市场秩序，切实提高社会消防安全保障水平。（“津云”新闻编辑曲璐琳）