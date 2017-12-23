2017-12-23 中国天气网

原标题：弱冷空气帮北京“败火” 今天气温下降明显最高6℃

预计，12月23日受一股弱冷空气影响，北京晴转多云，最高气温将下降至6℃。今晚开始一股较强冷空气将影响北京，明天白天有三四级偏北风，阵风可达六七级，最高气温将继续小幅下降至5℃，平安夜平原地区的最低气温仅-8℃。气温低迷风寒效应明显，提醒市民注意做好防风保暖工作。

↑今早北京天气晴好。

昨天迎来了冬至节气，冬至是数九寒冬的第一天，民谚云：“一九二九不出手。”按说位于华北地区的北京冬至日应该相当寒冷，可是昨天的北京却一反常态，艳阳高照下一片暖意融融。截至下午15时，南郊观象台的最高气温一度达到了10.2℃，比常年的12月下旬2.5℃的平均最高气温偏高了近8℃。历史资料显示，有气象记录以来冬至日南郊观象台的最高气温纪录为1963年的11℃，其次为2003年的10.7℃。昨天南郊观象台测得的10.2℃已经成为该站最暖冬至日排行榜的第三名。

今天受一股弱冷空气影响，北京近些天偏高的气温将明显下降。北京市气象台今早6时发布天气预报，预计今天白天晴转多云，北转南风二三级，最高气温6℃；夜间多云转晴，南风一二级转北风三四级，最低气温-3℃；今天风力不大，比较适宜户外活动。

根据北京市气象台发布的未来三天天气预报，今天夜间开始新一轮较强冷空气将逐渐开始影响北京，后半夜起北风逐渐加大。预计明天白天风力较强，有四级左右偏北风，阵风可达六七级，最高气温也将小幅下降至5℃。夜间气温还将继续下降，平安夜当晚平原地区的最低气温或将降至-8℃，山区可达-12℃~-9℃。虽说再冷的天气也难以阻挡大家出门约会的热情，不过夜晚气温低迷，大风作用下风寒效应非常明显，提醒市民朋友们出门约会注意做好防风保暖，以免感冒。

在弱冷空气影响下，今天北京气温将出现明显下降，气象专家建议市民朋友关注临近预报，适当增加衣物，以免感冒。近期北京空气极为干燥，火险等级高，市民朋友需注意用火用电安全，杜绝火灾隐患。