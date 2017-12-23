2017-12-23 云南网

记者 李翕坚

云南网讯 昨日，2017年度“云南好人”颁奖晚会在云南广播电视台演播大厅举行。10名“云南好人”代表登台领取了奖杯和证书。

晚会现场，10余年坚持教盲人学生踢足球的体育教师乐建昆；为顾客垫付投注钱，彩票中奖876万元后原封不动交还顾客的彩票经营户陈慧英；寒冷雨夜为一名乞讨者点餐送餐，完成爱心传递的王亚、谢云达、陈彪、刘武超；为上千名村民义务拍摄全家福的90后小伙杨董清；为改善乡亲们生活，个人投资开山修路的斯那定珠；17年不求回报细心抚育了81个被遗弃的孩子的福利院员工朱彩焕；义务教山区贫困地区孩子唱歌的音乐老师左伟；跳入盘龙江救下一名轻生女子的王加勇、余自达、李良军；发起爱心公益组织将导游与游客的爱心汇聚到我省偏远山区的导游杨念、杨清华；在西双版纳州勐腊县河边村设计脱贫致富规划，让河边村在两年之间改头换面，成为远近闻名的脱贫示范村的中国农业大学教授李小云等“云南好人”代表的感人事迹通过短片播放，深深感动了大家。在热烈的掌声中，“云南好人”代表先后上台领奖。

近年来，我省不断弘扬社会主义核心价值观，建立了“评好人、赞好人、帮好人、育好人”机制。今年，省文明办联合省总工会、团省委、省妇联、省广播电视台，在全省组织开展了“云南好人”推荐评选活动。经过各地各行业各部门的层层推荐，组委会紧扣爱岗敬业、精准扶贫、见义勇为等主旋律精神，最终遴选出10名好人代表参加2017年“云南好人”颁奖晚会。