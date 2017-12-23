2017-12-23 云南网

云南网讯（记者 张蕊）中国文联、中国作协党的十九大精神云南宣讲调研团日前在滇开展宣讲调研。12月22日上午，中国文联主席、中国作协主席铁凝在云南省文联进行学习党的十九大精神集中辅导，云南省作家、文艺工作者代表，省文联机关各部室、省级各文艺家协会主要负责人70余人参加学习。

铁凝在辅导讲座中说，党的十九大报告对中国特色社会主义文化进行了深刻阐释，对文化建设、文艺工作取得的成就以及文艺的地位和作用作了重要论述。习近平总书记在十九大报告中提出，要坚持中国特色社会主义文化发展道路，激发全民族文化创新与创造活力，建设社会主义文化强国。十九大把中国特色社会主义文化同中国特色社会主义道路、中国特色社会主义理论体系、中国特色社会主义制度一道写入党章，强调中国特色社会主义文化是中国特色社会主义的重要组成部分，是激励全党和全国各族人民奋勇前进的强大精神力量。十九大报告将文化的地位和作用提升到一个崭新高度，充分反映和体现了习近平总书记的文艺思想，为发展中国特色社会主义文化指明了方向，彰显了一个伟大民族在苦难与奋斗的历程中积淀的文化自觉与文化自信。中国特色社会主义进入了新时代，这一伟大进程中，必将不断产生更多生动的故事、更多新时代的英雄，凝聚起更多崇高的精神，呈现更多斑斓的动人景观。身处这样一个波澜壮阔的伟大时代的中国作家是幸运的，更要承担起时代赋予的神圣使命。文学在重要的历史时刻必须在场，作家、艺术家在时代的伟大变革中不能失声。要创作出无愧于时代的优秀作品，特别需要我们以更高的历史站位，提高认识生活的能力、把握时代主题、时代脉搏的能力。

铁凝强调，作家、艺术家的创作实践，要以人民为中心，应始终坚持向人民学习，汲取源自人民、源于生活的养分，为人民服务应成为文艺家创作生活中的共识，以人民为中心，真正从内心把深入生活、扎根人民视作创作精品力作的必由之路，创作之树才能枝繁叶茂，文艺家才能创作出无愧于人民、无愧于时代的精品力作。认识和理解生活需要高度，深入生活需要深度，作家和艺术家要以更多的方式深入生活，增强人民情感，要深入生活，而不是表演生活，生活是创作的源泉，深入生活是作家、艺术家创作的铁律。

铁凝最后指出，作家、艺术家们要具有使命感，要拓宽自己的创作视野，把拓展、延伸世界对中国的了解，增进中国文化的全球能见度；要树立原创精神和原创能力，加强对现实题材的创作，创作出思想精深、制造精良、反映时代、服务社会的中国好故事，不断满足人民日益增长的美好精神生活需要。广大作家和文艺工作者要坚守理想，向着人类最先进的方面前进，向着人类精神世界的最深处探寻，不断提高作品的精神高度、文化内涵和艺术价值。要坚守中华文化立场，传承弘扬中华优秀传统文化，坚持创造性转化、创新性发展，不断铸就中华文化新辉煌。要倡导讲品位、讲格调、讲责任的艺术操守，唱响主旋律，弘扬正能量。让真正优秀的文艺作品为读者提供更淳厚的精神滋养，让更多中国人从文学艺术中获得更饱满的文化自信、不屈不挠的意志和向上的力量。

辅导会后，铁凝一行与云南省文艺家代表进行座谈调研，范稳、雷平阳、潘灵、哥布、胡性能、鲁若迪基、和晓梅、何永飞、李茂尊、李仕学10位云南文艺家在会上发言，汇报认真学习贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想的体会，结合各自实际，畅谈创作生活中的成绩及不足，同时对云南文艺滇军的打造和云南少数民族文化发展繁荣，提出自己的建议和意见。21日及22日下午，铁凝一行还专程到彭荆风、晓雪、赵履珠、黄尧、姚钟华、张昆华六位云南省老文艺家的家中进行了慰问。

中国作协党组成员、书记处书记、副主席阎晶明，中国作协联络部主任彭学明等参与调研与慰问活动。