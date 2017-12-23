2017-12-23 北方网

天津北方网讯： 昨日，西青区在天津市政府新闻发布厅举办以“持续优化营商环境、实现高质量发展”为主题的新闻发布会。西青区近期出台优化投资服务营商环境20条政策和营造企业家创业发展良好环境的38条措施以及一系列发展举措，着力打造良好的政务环境、法治环境、市场环境、人才环境和社会环境。

在提高审批服务效率方面，通过审批流程再造，西青区将办理时限在法定时限基础上压缩60%以上。同时，通过落实并联审批、以函代证、容缺后补改革措施，推进联合验收，提升审批效率。编制了全区公共服务事项目录和办事指南，对没有法律法规依据的证明和盖章环节等前置要件一律取消。

在支持产业发展方面，西青区出台了“支持高端制造创新20条”政策，全年投入2亿元支持高端产业和实体经济发展，对重点行业关键领域的企业技术中心、重大科技创新项目以及企业开展智能升级、技术改造、建设智能制造服务平台等方面给予支持。比如：对新型产业技术研究院最高可给予5000万元的支持。

在人才服务方面，出台西青区“人才新政25条”，健全完善了投入机制，按照年度财政一般预算支出的1.5%设立人才专项资金，每年的科技、人才专项资金达到了2亿元。围绕建设一支高端领军人才队伍和六支重点产业人才队伍，大力实施创新创业英才“113”计划、杰出创新人才培育计划等重点人才工程，对引进的创新创业领军团队最高给予3000万元经费资助，对杰出创新人才最高给予100万元经费支持。

在招商引资方面，西青区出台“招商引资25条”政策，包括支持优质高端产业项目、支持引进实体项目、推动金融支持实体经济发展、支持企业引进人才、鼓励招商引资市场化运作、积极发展总部经济、鼓励外贸出口等内容，旨在对促进就业、经济发展、技术创新贡献大的项目给予鼓励支持。（“津云”新闻编辑曲璐琳）