2017-12-23 北方网

天津推进环保突出问题整改落实

天津北方网讯： 截至2017年12月22日12时，天津市推进环境保护突出问题整改落实办公室共转办群众信访举报件4486件。其中：滨海新区667件、和平区157件、河东区325件、河西区287件、南开区345件、河北区243件、红桥区142件、东丽区227件、西青区285件、津南区259件、北辰区334件、武清区206件、宝坻区239件、宁河区198件、静海区286件、蓟州区274件、海河教育园区6件，市水务局2件、市市容园林委2件、市交通运输委1件、市国资委1件。现将部分信访举报件办理情况公布如下：

1 、交办问题基本情况： 和平区贵州路与沙市道交口天津市少儿图书馆楼顶露台每天8:30至10:00使用燃煤炉，排放黑烟污染。

行政区域： 和平区

污染类型： 生活散煤

调查核实情况： 经查，该点位为天津市少儿图书馆物业冷热机组，该机组为直燃型溴化锂吸收式冷热水机组，使用天燃气，并非燃煤锅炉。反映情况不属实。

处理和整改情况： 下一步，加强监管，发现问题及时处理。

2 、交办问题基本情况： 南开区王顶堤艳阳路金厦里22号楼底商“肘子酥”、“桃子餐厅”、“津菜老房子”长期向下水道内倾倒食物残渣及油渍污水，导致此处经常污水外溢。

行政区域： 南开区

污染类型： 餐饮污染

调查核实情况： 经查，涉事商户均已安装隔油池，因长期排污导致污水外溢。反映的情况属实。

处理和整改情况： 该点位污水已清理完毕。下一步，加强巡查，发现问题及时处理。

3 、交办问题基本情况： 滨海新区汉沽富达花园3号楼底商“野牧人烧烤”排放油烟污染，且排风机噪声扰民。

行政区域： 滨海新区

污染类型： 餐饮污染

调查核实情况： 经查，该商户证照齐全，已配备油烟净化装置，但未进行油烟排放监测。反映情况属实。

处理和整改情况： 对排风机噪声进行监测，结果未超标。对该商户店内灶头进行查封，联系相关监测机构对其油烟排放情况进行监测，待监测指标达标后方可继续营业。

4 、交办问题基本情况： 滨海新区塘沽民主街塘沽文化馆东侧“精品牛肉面”排放油烟污染，并且每天9:00至22:00使用高音喇叭播放音乐，噪声非常扰民。

行政区域： 滨海新区

污染类型： 餐饮污染、社会生活噪声

调查核实情况： 经查，“精品牛肉面”证照齐全，该商户已安装油烟净化设备，经监测结果符合排放标准。门前使用高音喇叭播放音乐情况属实。

处理和整改情况： 已将高音喇叭清除。下一步，加强巡查发现问题及时解决。

5 、交办问题基本情况： 东丽区华明镇荒草坨村宝能城睿府花园西面空地上每天18:00至凌晨2:00有挖掘机挖土作业施工，产生严重扬尘污染。

行政区域： 东丽区

污染类型： 施工扬尘

调查核实情况： 经查，反映情况属实。

处理和整改情况： 目前，施工单位已整改，严格按照“六个100%”要求施工。下一步，加强监管，发现问题及时处理。

6 、交办问题基本情况： 津南区八里台泰达工业园科达六路2号“丰成研磨具有限公司”生产塑料制品，产生刺激性气味。

行政区域： 津南区

污染类型： 异味污染

调查核实情况： 经查，反映的企业实际为天津比优特模具有限公司，未列入“散乱污”名单内。现场核查时，生产设备正在安装调试，未发现生产迹象，不存在刺激性气味，环评手续正在办理当中。反映情况部分属实。

处理和整改情况： 已依法对该企业立案查处。目前，已切断该企业生产动力电并查封。下一步,将加大对该企业的监督检查力度，在环评手续未审批合格前，避免私自违法生产。

7 、交办问题基本情况： 津南区咸水沽镇同德路水岸华庭16号楼北侧“正阳春鸭子楼”私接管道，向小区内排放油渍污水。

行政区域： 津南区

污染类型： 餐饮污染

调查核实情况： 经查，该点位由于天气寒冷，管道内油污凝固造成管道堵塞，所以才造成油渍污水外溢流向小区，但无私接的管道。反映情况部分属实。

处理和整改情况： 已对管道进行疏通，并对外溢的油渍污水进行了清理。下一步，加强巡查，发现问题及时解决。

8 、交办问题基本情况： 北辰区均胜路宝利新苑5号楼对面变电站内机器低频噪声扰民。

行政区域： 北辰区

污染类型： 其他噪声

调查核实情况： 经查，宝利新苑小区5号楼前确实有一处国家电网变电箱，变电箱内变压器发出响声。反映情况属实。

处理和整改情况： 对变电箱进行了噪声监测。经监测，该变电箱产生噪声符合排放标准。下一步，加大巡查监管力度，发现问题依法处理。

9 、交办问题基本情况： 北辰区小淀镇刘安庄村北仓延长路荣祥美食城旁边胡同内有一印刷厂(红铁皮门，无具体名称)，每天大门紧闭偷偷进行生产，排放难闻的异味，并且机器噪声非常扰民。

行政区域： 北辰区

污染类型： 异味污染、工业企业噪声

调查核实情况： 经查，反映的印刷厂实际为一家复膜厂，主要从事印刷制品复膜，无营业执照，无环评手续。反映情况属实。

处理和整改情况： 已落实“两断三清”。下一步，加强检查力度，防止类似问题再次发生。

10 、交办问题基本情况： 武清区武清开发区开源道27号尼得科压缩机有限公司每天8:30至17:00进行生产，排放工业废气。

行政区域： 武清区

污染类型： 工业废气

调查核实情况： 经查，该公司主要生产全封闭式制冷压缩机，均安装了防治污染处理设施，未发现偷排及超标排放问题。反映情况不属实。

处理和整改情况： 下一步，加大巡查检查力度，确保企业达标排放。

11 、交办问题基本情况： 静海区王口镇南茁头村村西河边每天凌晨1:00至4:00有居民焚烧废旧电线，产生烟尘异味污染。

行政区域： 静海区

污染类型： 异味污染

调查核实情况： 经查，发现该村村西约1公里处有焚烧痕迹。反映情况属实。

处理和整改情况： 下一步，加大巡查力度，严厉打击焚烧废旧电线污染环境的违法行为。

12 、交办问题基本情况： 静海区唐官屯镇长张屯村村民在满意庄村村西开办了一家轧钢厂(无具体名称)，该厂无环评手续，长期排放工业废气，并且机器噪声非常扰民。

行政区域： 静海区

污染类型： 建设项目、工业废气、工业企业噪声

调查核实情况： 经查，反映的企业为天津市正仁达商贸有限公司，未办理环保审批手续。现场检查时，该企业已拆除轧制设备及变压器，加热炉及冷床设备正在拆除中，已不具备生产能力。反映情况不属实。

处理和整改情况： 对该公司未办理环保审批手续擅自进行建设的问题，已依法立案查处。下一步，加强巡查，严格依法查处违规生产行为。

13 、交办问题基本情况： 宝坻区宝平街道开元路与渔阳路交口“名都皮革制品有限公司”已被定性为“散乱污”企业，但是目前仍在继续生产，排放工业废气；宝平街道南三路3号“天津祥泰家具有限公司”长期排放喷漆异味污染。

行政区域： 宝坻区

污染类型： 工业废气、喷漆异味

调查核实情况： 经查，天津名都皮革制品有限公司与天津祥泰家具有限公司均属于“散乱污”原地提升改造类企业，两家企业因需环评、安评检测，所以进入试生产阶段，检测结束后立即停产等待验收。反映情况部分属实。

处理和整改情况： 已对两家企业进行常态化监管，同时对两家企业的生产车间进行了封存。下一步，加大巡查监管力度，发现问题依法处理。（“津云”新闻编辑曲璐琳）