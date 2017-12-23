2017-12-23 重庆晨报

致敬！重庆导游何永杰救人遇难

出团泰国，因救游客被大象踩踏，目击者称大象是突然发狂 家属已赴泰，中国驻泰使馆介入，市导游协会向何永杰致敬

读大学时的何永杰，那时他18岁。

同学和朋友们说，生活中的何永杰，非常热心、耿直。

本报讯 (记者 李晟)当疯狂的大象向游客冲来时，他果断冲上去拽开了游客，自己却成为了大象攻击的目标……21日，在泰国芭提雅，重庆北国假期国际旅行社泰国游团队领队何永杰，为救游客不幸被大象踩踏致死。

根据网上流传的一份田姓目击者(何永杰所带团的团员)所写的事情经过，12月21日曼谷时间17点左右，在泰国金三角风情园，他们七八个团员站在停车场与导游何永杰聊天，突然有两名外籍游客骑的大象发疯，冲下斜坡，撞向旁边的树后，再冲下来撞倒了何永杰所带团的一名赖姓团员，并发起连续攻击。何永杰见状，马上冲过去拖住那名团员，把她拖到安全地方。大象便转头攻击何永杰，用鼻子将何永杰卷起往汽车上撞、甩到地上，何永杰起身逃命，大象又追上踩踏……

昨日，国家旅游局通过官方网站发布消息称，何永杰因援救游客被大象踩踏身亡，另有游客受伤。第一时间要求我驻曼谷旅游办事处了解情况，慰问已赴泰的领队家属、探视受伤游客，并协助做好此事件相关处置工作；责成重庆市旅游发展委员会及时妥善处置。

昨日下午，重庆市导游协会发布了《关于对在泰国发生大象踩踏伤人事件的声明》，并向重庆导游何永杰致敬。

市导游协会表示，将高度关注事件调查及处理，将全力维护导游合法权益，提供维权服务和人道主义援助，协助处理善后事宜，并提醒我市全体导游领队，在带团过程中注意保护自身安全。

据新华社报道，中国驻泰国大使馆昨日向媒体通报，使馆方面高度重视泰国春武里府邦拉蒙县金三角水果园大象踩踏中国游客造成1死2伤的事故，第一时间要求泰方妥善保管死者遗体，全力救治受伤中国游客。

据中国驻泰使馆了解，目前1名伤者已出院，另1名伤者正在接受治疗，无生命危险。水果园园主已联系保险公司为伤者解决医疗费，并提供赔偿。

据泰国媒体报道，事故发生在当地时间21日17时30分许，金三角水果园一头大象失去控制冲向游客，造成一名中国籍领队死亡，两名游客受伤。

肇事大象的象夫对泰国媒体说，大象发怒的原因是有游客拉扯大象尾巴。泰国警方则表示，目前事件发生的具体原因仍有待进一步调查，若发现象夫或水果园所有者有过失将依法追责。

学习日语专业的他，毕业后当导游已有13年。 受访者供图

同学同行讲述

何永杰是家中独子 35岁，结婚才3年

何永杰救人遇难的消息传回重庆，已是21日晚上9点左右。

何永杰的大学同学易莹说，何永杰今年35岁，是重庆璧山人，2004年从四川外国语大学日语系毕业后，就从事导游行业至今。

这已经不是何永杰第一次救旅行团团员了。何永杰的妻子得到消息后，悲痛万分，一直在“怨”：“每次都给他讲要注意安全，他总是不听……”

何永杰是家里的独子，和妻子结婚三年，父母是工厂员工。家境普通的他，用自己的薪水赡养一家人。

昨日上午11点，何永杰的家人已从重庆飞到曼谷，于下午5点左右抵达了芭提雅。

据市导游协会相关负责人介绍，与何永杰亲属一同赶往泰国的，还有重庆北国假期国际旅行社的工作人员。对于是否是因为有游客的不当行为激怒大象，何永杰前往营救而不幸遇难，该负责人表示，情况正在核实当中。

事发后，泰国警方赶到现场处置。

救人是他的本能

游客曾喊他“暖宝宝”

凌晨，易莹的同学群里一条条微信袭来，已安睡的她，第二天一早才知道，那个曾和她一起嘻哈打闹的温暖男孩因为救人而永远离开了。这个男孩，就是她的同学，川外日语系2000级1班的何永杰。

“我还记得，当时我到川外报到，是何永杰来接的我，他替我拿行李，带我去寝室，帮我安顿下来。他是我到川外的第一份温暖。”回忆起自己的师兄，川外2001级学生冯景怡非常伤感。

“在我的记忆里，何永杰从来没有和谁红过脸。他就是重庆男孩的性格，耿直、乐于助人。我们女生搬寝室，第一个想到的就是他，而他也从来没有拒绝过。”易莹说。

也正因为何永杰的性格，同学们对他会冲上去救人一点都不意外，易莹说：“我也当过导游，导游的职责之一就是保护游客，再加上何永杰那么爱帮人，他能冲上去救游客，可以说是骨子里的一种本能。”

易莹说，2004年毕业后，她和何永杰都成为了一名导游，他们主要带的是到西南地区旅游的日本客人。

“作为导游，一般到宾馆发完房卡后就可以休息了，何永杰不同，他发完房卡，还要一个个房间地去拜访游客，看看房间里有没有热水，问问游客会不会充电，帮游客打开电视机等。所以，那些日本老人们都喜欢叫他暖宝宝。”易莹说，何永杰的这份周到细致，是许多导游都无法做到的。

“在九寨沟，我们经常站在悬崖边为游客当人墙，保护他们安全通过狭窄陡峭的山道。”易莹说。但这次，何永杰面对的是一头疯狂的大象。她坦言，如果是自己，都不一定会有冲上去的勇气。“现在事情的真实经过我们还等着最终的核实，但何永杰救了人这件事是毋庸置疑的。”

一提到何永杰，川外日语系书记吴兴华满口称赞，“我对这个娃娃印象很深刻，大学的时候他就是个活泼开朗的人。踢足球很厉害，跟班上的同学关系也处得特别好，乐呵呵的，什么事情都抢着做。”本报记者 李晟

走访旅行社

何永杰所带团费用2300元，行程7天

昨日下午，记者来到位于南坪上海城的北国假期国际旅行社。销售经理陈义利及多名工作人员都表示，旅行社高层正在紧急处理这件事，目前内部还没有公布相关的处理信息，“小何带的团一直都很和谐，是个负责的领队。”

记者了解到，何永杰所带的“东南亚金三角”旅行团费用在2300元左右，行程约7天。该款旅游产品仍在线上销售。

今年9月，市民梁女士曾参加何永杰带领的旅行团，到泰国甲米旅游。偶然得知何永杰遇难的噩耗，她觉得难以接受：“可惜了，我们去泰国耍的时候，他人多好的。” 见习记者 杨辛玥

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泰国大象伤人事件频发

近年来，几乎每年泰国都会发生大象伤人甚至致死事件。

2015年，在清迈，一头供游客乘骑的大象突然发狂，用象牙刺死驯兽员，当时背上还驮着三名中国游客。

同年，在泰国东部，一头大象在沙滩上踩死了一名28岁的男性游客，并致其同伴重伤。

2016年，在苏梅岛，一位36岁的英国人被大象踩死。