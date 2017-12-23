2017-12-23 北方网

天津北方网讯： 记者昨日从市客管办获悉，即日起，因大沽南路与洞庭路交口辅路燃气管道爆裂，需要紧急抢修，受到交通管制限制，途经该路段的公交93、676、97、693、808、859、855、631、95、观光1、835路共11条公交线路再次调整走向，乘坐这些线路的市民出行需注意站点变化。

93、676路往小海地方向改走解放南路、黑牛城道、洞庭路回原线，增设大沽南路、红霞里、黑牛城道、太湖路、洪泽路、洞庭路站，撤销土城、棉四宿舍站。97、693路往小海地方向改走解放南路、黑牛城道、大沽南路回原线，增设大沽南路、红霞里、黑牛城道、太湖路、洪泽路、洞庭路站，撤销土城、棉四宿舍、钢丝绳厂站。808、859、855、95路往柳苑公寓方向改走复兴门桥桥上回原线，无增站；808路撤销复兴门站，859、95、855路撤销钢丝绳厂、复兴门站。631路往双马方向改走大沽南路、解放南路、黑牛城道、微山路回原线，增设大沽南路、红霞里、洪泽路、洞庭路站，撤销土城、棉四宿舍、钢丝绳厂站。观光1路改走大沽南路、南北大街、国泰桥、国泰路、富民路回原线，增设古海道、小围堤道、国泰桥站，撤销棉四宿舍站。835路往塘沽方向改走复兴门桥桥上回原线，无增站，撤销钢丝绳厂、复兴门站。（“津云”新闻编辑曲璐琳）