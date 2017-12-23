2017-12-23 北方网

天津北方网讯： 为保证2017年12月24日“平安夜”西开教堂地区及周边道路安全畅通，现将有关道路交通限行措施公告如下：

一、自2017年12月24日14时起至活动结束，西宁道(营口道—贵阳路)禁止各种车辆通行。

二、自2017年12月24日18时起至活动结束，对以下道路实施交通限行：

(一)南京路(河北路—鞍山道)、山西路(南京路—西安道)、西安道(山西路—长沙路)、岳阳道(长沙路—桂林路)、桂林路(岳阳道—柳州路)、武昌路(柳州路—南宁路)、南宁路(武昌路—西安道)、西安道(南宁路—营口道)、营口道(贵州路—贵阳路)、贵阳路(营口道—南京路)范围以内道路(含上述路段，但营口道的贵州路至贵阳路路段、山西路的南京路至西安道路段、贵阳路的营口道至南京路路段、苍梧路的潼关道至南京路路段除外)，禁止机动车(公交车除外)通行；

(二)山西路(南京路—西安道)，由西安道至南京路方向禁止机动车通行；

(三)苍梧路(潼关道—南京路)，由南京路至潼关道方向禁止机动车通行；

(四)营口道(南京路—山西路)、赤峰道(南京路—山西路)，禁止机动车(公交车除外)通行；

(五)营口道(贵州路—南京路)、宝鸡东道(贵阳路—营口道)、陕西路(哈尔滨道—长春道)、河南路(哈尔滨道—长春道)、山东路(哈尔滨道—长春道)、辽宁路(哈尔滨道—长春道)，禁止机动车通行。

三、2017年12月24日19时至22时，南京路(鞍山道—河北路)禁止公交车通行，临时撤销鞍山道、滨江道(东侧)、滨江道(西侧)、长沙路公交站点。

请广大市民和车辆驾驶人提前选择绕行道路，并配合公安交通管理部门维护好活动期间的交通秩序。

特此公告。

天津市公安交通管理局

二〇一七年十二月二十二日