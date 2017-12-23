2017-12-23 北方网

天津北方网讯： 日前，铁路部门推出了“铁路畅行”常旅客会员服务(以下简称铁路会员)。目前，这一会员服务已可正式申请注册。旅客如顺利成为铁路常旅客会员，便可累积积分，100积分相当于1元人民币，会员账户乘车积分首次累积达10000分时，便可兑换指定列车车票。

根据铁路部门相关规定，年满12周岁的自然人即可申请铁路会员。目前，可用于申请铁路会员的有效证件包括中华人民共和国居民身份证、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、外国居民为按规定可使用的护照。

需要提醒旅客注意的是，如果通过铁路12306网站、手机APP等网络渠道申请，通过后还需本人持注册时使用的身份证件，前往火车站会员服务窗口或车站自动售票机完成身份核验，才能激活会员服务。此外，火车站也可办理铁路会员注册激活等业务。

根据中国铁路客户服务中心相关信息显示，铁路会员购买参与积分累积列车的车票并在实际乘车后，可获得积分。积分按票面价格5倍，以“分”为单位，按四舍五入取整计算。也就是如旅客某次乘车票价为100元，可积500分。积分首次累积达10000分时，具备兑换资格，可为会员本人或设定的受让人兑换铁路部门指定车次的列车车票。这一规则显然对经常乘坐火车的商务旅客更为有利。因为按照5倍积分规定，旅客一年内至少要乘坐价值2000元的火车，才能达到10000分的初次兑换标准，对于普通旅客来说“门槛”略高。(“津云”新闻编辑曲璐琳)