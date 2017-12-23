2017-12-23 天津日报

天津市人民代表大会常务委员会关于接受

王东峰请求辞去天津市市长职务的决定

（2017年12月22日天津市第十六届人民代表大会常务委员会第四十次会议通过）

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第二十七条的规定，天津市第十六届人民代表大会常务委员会第四十次会议决定：接受王东峰因工作调动提出的辞去天津市市长职务的请求，报天津市第十七届人民代表大会第一次会议备案。

王东峰简历：

王东峰，男，汉族，1958年2月生，陕西西安人，1980年12月加入中国共产党，1981年7月参加工作，西安交通大学应用经济学专业毕业，在职研究生学历，经济学硕士，高级经济师。

1981.07—1982.09 陕西省西安市旅游供应公司干部

1982.09—1984.07 陕西省财贸管理干部学院贸易经济系企业管理专业学习

1984.07—1987.07 陕西省西安市政府财贸办综合业务处、市委财贸部政策检查处干部、副主任科员

1987.07—1989.08 陕西省西安市委办公厅秘书处秘书(副处级)

1989.08—1991.07 陕西省西安市工商行政管理局政研室主任、政策法规处处长

1991.07—1996.05 陕西省西安市工商行政管理局副局长、党组成员

1996.05—1998.02 陕西省西安市工商行政管理局党委副书记、局长(1994.09—1996.12在中央党校函授学院经济管理专业本科学习)

1998.02—2001.01 陕西省工商行政管理局局长、党组书记(其间：2000.03—2001.01在中央党校一年制中青年干部培训班学习)

2001.01—2003.01 陕西省渭南市委副书记、市长、市政府党组书记(1999.09—2001.07在西安交通大学应用经济学专业学习，获经济学硕士学位；2000.03—2003.01在中央党校在职研究生班哲学专业学习)

2003.01—2004.07 陕西省铜川市委书记

2004.07—2013.04 国家工商行政管理总局副局长、党组成员(2003.03—2005.01在中央党校在职研究生班法学理论专业学习；2007.05—2007.07在国防大学第30期国防战略研究班学习；2010.05—2010.07在中央党校第47期省部级干部进修班学习)

2013.04—2016.09 天津市委副书记

2016.09—2016.11 天津市委副书记、代市长、市政府党组书记

2016.11—2017.10 天津市委副书记、市长、市政府党组书记

2017.10— 河北省委书记

十八届中央纪委委员，十九届中央委员。十届、十二届全国人大代表。(简历来源：中国共产党新闻网)