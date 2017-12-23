2017-12-23 成都日报

本报讯 （记者 温珙竹）记者昨日从省商务厅获悉，为释放自贸试验区在自主决策、制度创新、探索实践等方面的空间和活力，省政府决定首批向中国(四川)自由贸易试验区下放或委托实施33项省级管理权限。首批实施的33个省级管理事项，涉及省发展改革委、省经济和信息化委、教育厅、住建厅、商务厅、省工商局、交通运输厅、农业厅、省食品药品监督管理局、省新闻出版广电局10个部门，涵盖项目投资、商事登记、药品管理、交通运输、教育、新闻出版广电等领域。

据悉，省商务厅会同省委编办等省直部门，学习借鉴其他自贸试验区省级管理事项下放经验。最终确定以“沿海沿边沿江协同开放”为突破口，按照“依法放权、按需放权、应放尽放”的原则，不追求下放的数量，重在“放得下、接得住，用得好”，最终确定了首批33项事项。其中31项直接下放至自贸试验区成都管委会、川南临港片区管委会实施，省级部门真放手，不截留；2项由两个管委会与省级相关部门签订行政委托书后委托实施。同时，根据成都、泸州的实际情况，在下放事项中体现差异化，以便助力片区更好发展。

此外，记者了解到，目前省商务厅已启动第二批授权事项研究，着力为片区改革创新提供更大的试验空间。

原标题：我省首批33项省级管理事项将下放至四川自贸试验区