2017-12-23 四川日报

本报讯（记者 阳帆）12月22日，全省社会组织党建工作现场推进会在德阳召开，进一步明确中央和省委关于加强社会组织党建工作的要求和重点，强调坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽社会组织党建工作，把抓党建同促发展、聚人心、促进“两个健康”紧密结合起来，推动社会组织党建工作从侧重党组织自身建设转向侧重党组织整体功能有效发挥，从补齐短板的组织覆盖阶段转向质量提升的全面过硬阶段。

会议透露，为持续提升社会组织“两个覆盖”质量，明年我省将建好信息化管理平台，解决社会组织党建工作统计难、管理难的问题。进一步深化集中攻坚行动，确保符合条件的社会组织全部建立党组织、每名流动党员都编入一个支部参加活动。理顺党组织隶属关系，使每个社会组织党组织都有明确的归属。针对目前我省社会组织党组织规范化建设存在的问题，明年我省将实施支部建设整体提升工程，把党支部建设成团结群众的核心、教育党员的学校、攻坚克难的堡垒。开展“三分类三升级”活动，着力解决党组织弱化、虚化、边缘化的问题。

会议明确，社会组织党建工作的关键是突出政治功能，充分发挥党组织和党员作用。要聚焦组织力建设，积极探索社会组织党组织发挥作用的活动载体，在研究传播新思想、助推脱贫攻坚、参与基层治理、引领“两个健康”等方面发挥重要作用。

会议要求，各地要通过加强党的建设来保障民办学校健康发展。要理顺党建工作管理体制，在民办中小学全部建立党组织，落实“四同时三同步”制度，指导民办学校把党组织建设有关内容写入章程，普遍建立双向进入、交叉任职机制，引领民办学校贯彻落实党的教育方针。

原标题：全省社会组织党建工作现场推进会强调 大力提升社会组织党建工作质量