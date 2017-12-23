2017-12-23 四川日报

截至11月底，全省检察机关办理生态环境和资源保护领域公益诉讼案件109件，占全省公益诉讼案件的40.22%

通过办案共督促修复被污染、破坏、违法占用的林地、耕地、湿地、草原1748.2亩，促成关停和整治违法企业34家

本报讯（记者刘宏顺）12月22日，记者从省人民检察院公益诉讼工作新闻发布会上获悉，因保护环境不力，通江县至诚镇人民政府日前被当地检察院告上法庭。该案是我省首例行政公益诉讼案件，也是全面开展检察机关提起公益诉讼工作以来，经最高检批准的全国非试点地区提起的首例行政公益诉讼案件。

今年，通江县人民检察院发现该县至诚镇人民政府将生活垃圾违法处置，沿河倾倒垃圾面积达到1545.77平方米，严重破坏生态环境，于是向至诚镇人民政府发出检察建议书。然而在跟进调查中，检察院发现当地政府仅对垃圾进行简单覆土处理，违法倾倒垃圾行为仍在继续，今年11月24日，通江县人民检察院将该案起诉至通江县人民法院。

截至11月底，全省各地今年共收集公益案件线索400件，立案271件，办理诉前程序案件192件，共向人民法院提起刑事附带民事公益诉讼3件，行政公益诉讼1件。在我省公益诉讼案件中，占比最高的是生态环境和资源保护领域案件，截至11月底，全省检察机关今年办理生态环境和资源保护领域公益诉讼案件109件，占全省公益诉讼案件的40.22%。通过办案共督促修复被污染、破坏、违法占用的林地、耕地、湿地、草原1748.2亩；消除污染隐患及治理恢复被污染水源地面积715.85平方公里；补种各类被毁林木22864株；促成关停和整治违法企业34家。

此外，全省检察机关通过诉前检察建议，促成行政机关依法履职或纠正违法117件，督促收回国有土地出让金7.66亿余元，收回人防易地建设费440.66万元，督促违法企业或个人追缴、赔偿损失9176.05万元。

原标题：保护环境不力 镇政府被告上法庭 该案是我省首例行政公益诉讼案件