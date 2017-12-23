2017-12-23 四川日报

省委组织部提醒：忙工作“大事”别忘关心家中“小事”

本报讯（记者 陈婷）12月22日，省委组织部在成都举行2018年领导干部个人有关事项集中填报工作部署培训会，标志着我省2018年领导干部个人有关事项集中填报工作正式启动。

按照领导干部报告个人有关事项“两项法规”规定，2018年集中填报工作应在2018年1月31日前完成。

此次会议旨在贯彻落实党的十九大关于推动全面从严治党向纵深发展的部署要求，帮助集中填报工作的相关负责同志进一步学懂弄通做实“两项法规”，切实抓好2018年集中填报和查核工作。

今年2月中央颁布实施“两项法规”以来，我省已分层分类开展学习培训2600余场次，印发填报参考资料10万余份，实现了领导干部、组工干部对“两项法规”的学习教育全覆盖。

省委组织部有关负责人在会议上指出，当前，集中填报工作仍然面临一些困难和问题，如：部分干部仍对贯彻执行报告制度重视不够、认识不深，报告不符的情况不同程度存在；一些地方和单位政策把握尺度不平衡，漏报瞒报认定宽严不一；一些地方和单位未建立起有序的工作运行机制等。

省委组织部要求，2018年集中填报工作要“加大工作力度，提高领导干部个人有关事项申报工作准确率”，进一步深化“两项法规”的学习教育，切实做到“四个讲清楚”：讲清楚“两项法规”的重大意义，讲清楚“两项法规”的规定要求，讲清楚领导干部应尽的责任义务，讲清楚不如实报告应当承担的后果。

当天，省委组织部还发出了《关于个人有关事项报告致领导干部及家属的一封信》，提醒领导干部“在忙工作‘大事’的同时关心家中‘小事’”，倡议全省领导干部及其家属“共建和谐模范家庭”。

原标题：我省启动2018年领导干部个人有关事项集中填报