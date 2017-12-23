2017-12-23 北京日报

2018年，北京市将启动新中考，考试科目由原有五科增至九科，其中语文、数学、外语三科必考，考生还须从物理、生物（化学）、历史、地理、思想品德中进行“五选三”。根据北京教育考试院昨日公布的新中考《考试说明》，2018年中考语文将重视扩大阅读量，增加古诗歌阅读题型，数学总体难度适当，英语笔试总分为60分。

根据新版考试说明，2018年中考，语文科目加大古诗文阅读考查力度，丰富名著和现代文阅读的题型，调整写作板块内容。

语文试卷分数调整为100分，具体分数分配、题型也有相应调整。其中阅读部分增加古代诗歌阅读，与文言文阅读共同以古诗文阅读板块呈现。昨天公布的阅读部分样题中增加古代诗歌阅读类题、名著阅读类题。写作部分将作文板块调整为写作，写作表达形式更加多样化。

数学满分调整为100分，其中数与代数约50分，图形与几何约38分，统计与概率约12分。试卷由较易试题、中等难度试题和较难试题组成，总体难度适当。

2018年中考中，英语增加新的听说考试机考，机总分为40分；英语笔试总分为60分。

另外，在“五选三”科目中，思想品德科目注重考查考生在正确认识和处理自我成长、自己与他人和集体、与国家和社会的关系中表现出来的道德品质、健康心理、法治观念、参与意识，以及解决实际问题的能力；同时，突出首都特色，注重实践要求，注重对思维过程和思想方法的考查。