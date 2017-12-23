2017-12-23 北京日报

12.88公里长的平谷早鲍路12月23日通车，为河北三河市、北京平谷区和顺义区近20个村庄的市民出行添“绿色通道”。

北京市交通委路政局表示，早鲍路不仅打通平谷区马坊镇至东高村镇断头路，更串联起了京冀两地三个市区、6个乡镇、近20个村，缩短了河北三河、北京平谷和顺义的时空距离。从地图上看，这条路是平谷区“七横八纵”路网规划中的“一横”，也是河北三河市北部、北京平谷区南部和顺义区东南部的一条重要东西向主干线。

早鲍路全线设计时速为60公里/小时。路政部门介绍，工程同步实施了生命安全防护工程。其中，道路标志板面全部采用高强级反光膜，交通标线均采用热熔反光标线，提高夜间行车的安全性。同时，村镇段交叉口处主路设置横向减速震动标线，交叉路口设置停让标志和标线。

途经东店、南宅两村镇段的路段，民宅距道路较近，路政部门特别设置了314米长的隔音墙，尽量降低过往车辆产生的噪音对道路两侧居民的影响。另外，施工过程中，马坊环岛做了个“瘦身”工程，为主路让出一个车道，提高周边通行能力。

早鲍路下穿大秦铁路框架地道桥，形成下凹路段。路政部门介绍，该区域地下水位较浅，汛期易产生积水。为此，该段施工时同步建设了排水泵站和积水监测系统。逢汛期，视频监控和水位监测设备24小时将桥下实况传送到后台，平谷公路分局可以通过软件系统实时监测道路积水情况，通过排水泵站进行排水，并通过可变情报板发布积水深度、出行提示等信息，引导行人、车辆安全出行。

工程还在平三路大旺务治超站前安装超载预检系统。这套由高速动态称重子系统，监控和车牌、车型识别子系统及信息显示诱导子系统组成的系统，可以对车辆总重、轴重、轴数、车速等数据进行采集；监控和车牌、车型识别子系统对车型、车辆高度、宽度等数据进行采集。经预检超限超载的车辆通过可变情报板被立即告知进入附近的治超站，“拦路虎”限高门同步拦截超限超载的车辆，预检未超限超载的车辆则正常行驶。路政部门介绍，该系统全天候运行，全自动检测，数据自动上传。

揭秘

涂抗衰老霜

新路增寿8年

早鲍路路面设计使用年限从普通公路的12年提升至20年，其奥秘就在于对原材料和路基、路面结构的升级。

平谷公路分局相关负责人举例，在路基工程顶面设置40厘米填石路基，提高道路“骨骼”强度。沥青路面面层采用SBS改性沥青混合料等，并相应增加路面基层和面层厚度，抗车辙性能高。另外，沥青面层下采用了橡胶沥青防水黏结层。这是一种性能优良的结构防水、黏结材料，是由废旧橡胶轮胎和普通沥青加工而成。“这种‘再利用’可以有效提高道路的防水性能和稳定性”。