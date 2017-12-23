2017-12-23 北京日报

12月2日，2017-2018国际雪联自由式滑雪及单板滑雪U型场地世界杯崇礼云顶站的比赛在云顶滑雪场落幕。本次比赛使用的赛道正是北京2022年冬奥会该项目比赛场地，而云顶也是北京冬奥会自由式滑雪和单板滑雪项目的赛场。

奥运赛道提前4年多时间建设完成并成功举办世界大赛，这在冬奥会历史上十分罕见。北京冬奥会U型场地此番提前亮相，获得了各代表团参赛选手及官员的交口称赞。除场地设施外，本次世界杯也全面检验了组织方的办赛水平和接待能力。“我在这里滑出了自己的最高水平，相信到了北京冬奥会上，我也会有出色表现。”获得单板项目男子组亚军的日本选手片山来梦说。

顶级赛道无与伦比

去年12月，云顶滑雪场的U型场地赛道建成并投入使用，填补了中国该项目专业场地的空白。但是，中国队在上个雪季的试滑中发现了该场地起滑速度方面的不足，国际滑雪联合会官员也对场地提出了修改意见。

为了给运动员提供更好的训练和比赛条件，今年夏天，云顶滑雪场对场地进行了改建。为保证本次赛事顺利进行，入冬后，组委会还请来多位外国专家对赛道进行调整、维护，其中主持精修工作的场地修建师此前修建了明年平昌冬奥会该项目的赛道，就连赛道画线师都是从新西兰专门聘请的。

国家体育总局冬季运动管理中心滑雪二部部长李扬表示，本次赛事期间，国际雪联官员和各代表团选手均表示，这条赛道已堪称世界最佳，“场地条件无与伦比。”获得单板女子组冠军的中国名将刘佳宇说，选手们基本都在比赛中“秀”出了自己最高难度的动作，“可以做最难的动作——这是对场地最好的评价。”

接下来，云顶滑雪场将继续完善奥运场地及设施建设，并于两年后全部完工，迎接2021年自由式滑雪及单板滑雪世锦赛。据雪场首席运营官班诺·纳格尔介绍，明年夏天，云顶将建造冬奥会坡面障碍技巧、平行项目、自由式雪上技巧等项目的场地，2019年则计划完成障碍追逐场地的建设。

组织办赛奥运标准

本次世界杯不仅硬件过硬，服务保障及接待标准也全面向冬奥会看齐。据李扬介绍，本次赛事保障团队的核心岗位基本都由业内专家“镇守”，包括场地急救等多项工作的团队有外国人士加盟。这是中国首次举办U型场地世界杯，组委会在没有太多经验可借鉴的情况下，不仅经受住了考验，也为未来举办世锦赛和冬奥会积累了经验。

在今天进行的双板决赛男子组第二轮中，数名选手意外摔倒并造成不同程度受伤，一名韩国选手甚至躺在赛道上无法动弹。守候在场边的医疗急救团队立刻采取行动，用英语与选手沟通并采取紧急处理，随后将他送往山下接受进一步检查，赛事并未因此延误或受到其他影响。此外，赛时还有一架直升机在雪场上空盘旋待命，以保障第一时间针对突发情况实施救援。

食宿方面，云顶也为来自世界各地的选手和官员提供了优质服务，运动员餐厅的肉类均为特供。今天是中国传统节气冬至，餐厅还为运动员准备了饺子。此外，纳格尔还提到，雪场将在未来几年着力解决赛场周边的住宿问题，“目前雪场周边只能提供825个床位，预计到2021年世锦赛前，这里将会有近万个床位提供给运动队和观众。”

肩负普及推广责任

值得一提的是，本次世界杯使用的奥运级赛道，将于平日向公众开放。“除国家队训练时间外，我们欢迎雪友们来此磨练技艺、感受奥运氛围。”纳格尔说，“虽然云顶是一家商业性质的雪场，但是作为冬奥会比赛场地，我们有责任向更多人推广滑雪运动。”

据纳格尔介绍，云顶建立了一套从初学者到顶级选手的培养计划，并与加拿大国家滑雪队开展合作，希望帮助中国滑雪培养更多优秀选手。雪场还与张家口、北京的部分学校合作，为在校青少年开展滑雪培训，帮助孩子们了解冰雪运动。此外，雪场还举办了集音乐、美食、娱乐于一体的冰雪嘉年华，设有雪地曲棍球、雪地蹦床等有趣的游戏。未来，云顶还将举办多项群众性赛事，将奥运标准的赛道和服务带给更多滑雪爱好者。纳格尔表示，云顶滑雪场不仅要服务于冬奥会和国家队，还要吸引更多人爱上滑雪运动，帮助中国成为真正的冰雪强国。