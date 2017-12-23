2017-12-23 北京日报

国家旅游局近日发布《景区游客高峰时段应对规范》、《旅行社在线经营与服务规范》、《温泉旅游企业星级划分与评定》和《温泉旅游泉质等级划分》四项行业标准，将于2018年5月1日起实施。

根据景区内游客量达到或超过景区主管部门核定的日最大承载量的百分比，《景区游客高峰时段应对规范》将游客高峰时段应对等级分为一级、二级和三级，分别用红色、橙色和黄色标示，对应不同的应急响应级别。其中，三级、二级、一级分别指景区内游客数量达到景区主管部门核定的日最大承载量的80%及以上、90%及以上和95%及以上。当景区游客达到二级橙色应急预案时，景区应启动售票、检票控制方案，调控进入景区的游客数量。当景区内游客数量达到日最大承载量时，应立即停止售票，向游客发布告示，做好解释和疏导等相关工作。

《旅行社在线经营与服务规范》重点瞄准旅行社的线上经营环节。规范要求，旅行社应在其网站主页面显著位置进行信息公示，包括营业执照信息、互联网信息服务许可信息、经营性网站备案信息，以及服务质量投诉方式、行业主管部门投诉电话信息等。

按照规范，在线发布的产品信息（包括行程描述、价格、有效性等）应实时、真实、准确，不得出现质价不符、变相自费和强行购物等产品，并应明确指导旅游者如何与旅行社签署旅游合同，提供符合旅游法及行业管理规定的合同文本。售后服务方面，规范要求旅行社在线经营应建立售后服务制度，宜设置24小时应急服务电话，解决旅游者遇到的旅行社产品质量问题以及行程中的突发情况。