2017-12-23 北京日报

12月23日2018年全国硕士研究生招生考试开锣。教育部透露，本次研考报考人数238万人，比2017年增加37万人，报考规模再创新高。其中，应届考生131万人，比2016年增加18万人，往届考生107万人，比2016年增加19万人。

考前，各地教育、网信、工信、公安、工商等部门联合开展考试环境综合治理，努力确保研考安全平稳。

近期，公安机关连续破获数起涉考诈骗案件，抓获一批违法犯罪嫌疑人。教育部郑重提醒广大考生，不要听信一些辅导机构所谓“保过”“内部关系”等虚假不实宣传，不要购买所谓“试题”“答案”，谨防上当受骗。不要参与考试作弊，依据《中华人民共和国刑法修正案（九）》，在法律规定的国家考试中，组织作弊的；为他人提供作弊器材或者其他帮助的；为实施考试作弊行为，向他人非法出售或者提供考试的试题、答案的；代替他人或者让他人代替自己参加考试的，将被追究刑事责任。对于涉考违法犯罪活动，有关部门将依法严厉打击，发现一起、查处一起，绝不姑息，坚决维护研招考试公平公正。

同时，教育部还公布各地研考初试期间违规违法行为举报电话，其中教育部考试中心为010-82520029，北京为010-82837390。