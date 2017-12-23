2017-12-23 北京日报

走过25年历程的潘家园旧货市场，亮出了掘金文创的时尚新面孔。12月22日，潘家园自营品牌的第一家文创店“潘家园礼物”在旧货市场内开业，年货礼包、燕京八景书签、双面绣团扇、青瓷荷花杯、精致手包等文创系列产品让人眼前一亮。借鉴故宫文创的成功经验，“潘家园礼物”也将目光瞄准了年轻消费群体，为传统手工艺品注入现代时尚的元素。

“年轻人喜欢啥，我们非常了解。”潘家园文创设计团队负责人陈怡说。作为一名“80后”老北京，她原在一家传媒公司当设计部经理，出于对传统文化的热爱，2011年来到潘家园。她带领的文创设计团队，正是一帮充满活力的年轻人。

年轻团队的创意，与传统工艺的碰撞，让一件件潘家园文创产品得以面世。以荷花杯为例，今年夏天，陈怡两次到“青瓷之都”浙江龙泉考察，走遍了当地青瓷销售一条街。

除自有研发团队外，潘家园市场这些年来积累下来的商户、非遗匠人等资源，也为潘家园发力文创提供了得天独厚的优势。据介绍，市场目前已与一些优质商户合作，共同研发文创产品，如铁壶、瓷器、手工折扇等。此外，潘家园还与一些优秀文创企业合作，根据潘家园的文化特质，开发文创产品。如潘家园吉祥物之一的“麒麟狗”书签，就是一家知名文创企业所开发的。

潘家园文创产品分出了三个系列。所谓“督造”，其实就是监督制造。陈怡介绍说，对产品用料、生产工艺、制造流程，潘家园要全程监督，“比如进货时要拍视频、拍进货单，什么品牌、什么规格，都要追溯源头。”这样做的目的，就是杜绝粗制滥造，保证产品质量。

除“督造”外，潘家园文创还包括“潘家园造办”和“潘一念”。与“督造”主要定位于工艺品不同，“造办”主要涉及艺术及艺术衍生品，具有一定的收藏价值；而“潘一念”则更多定位于文化快消品，如书签等，属于轻文创产品。“但不管是哪一系列，一定是质量过硬，符合工艺标准的。”陈怡表示。

从潘家园首批推出的文创产品看，大多具有老北京文化特色，如老黄历、书签、京剧脸谱屏风等。市场相关负责人表示，这些只是潘家园文创产品迈出的第一步，未来，潘家园将不断完善自身模式、打造一个可连锁化运营的自营品牌。目前潘家园也在积极与各大特色文旅商圈对接，将逐步走出北京，在全国进行自营店的铺设。