2017-12-23 北京青年报

记者从北京市交通委员会路政局平谷公路分局获悉，平谷区早鲍路新建工程目前已全部完工。早鲍路12月23日正式通车后，京平高速以南的河北三河市、北京平谷区和顺义区近20个村庄的百姓出行将更加方便。

京津冀一体化再添新路

早鲍路位于平谷区南部，是平谷区“七横八纵” 路网规划中的“一横”。早鲍路作为平谷区的重要新建交通要道，建成后在打通平谷区马坊镇至东高村镇断头路的同时，更串联起了京冀两地三个市区、6个乡镇、近20个村。不但解决了京平高速以南各村百姓的出行难问题，还大大缓解顺平南线的交通压力，对进一步完善平谷地区路网结构，促进京津冀区域交通一体化，缩短三河、平谷、顺义的时空距离，夯实重要的道路交通保障。

北京市交通委路政局平谷公路分局副局长王志国介绍，明年京津之间还将有一条新路，新路从平谷区出发，将到达天津蓟州区、宝坻区。此外，平谷区还将新建黄松峪旅游联络线，方便市区市民前往大溶洞、石林峡等景点旅游。

下凹路段方便市民通行

早鲍路与大秦铁路有一处路段相交。因为下穿大秦铁路，早鲍路在建设时放弃了高架桥，选择了下凹式路段方便市民通行，不用爬坡。

由于早鲍路道路工程下穿大秦铁路的框架地道桥，形成下凹路段，且该地区地下水位较浅，汛期易产生积水，影响道路通行，平谷分局在早鲍路设计阶段同步考虑了在早鲍路铁路桥段同步建设排水泵站和系统。

一旦发现积水，则可通过排水泵站进行排水，并通过可变情报板发布积水深度、出行提示等信息，引导行人、车辆安全出行。

添高科技设施治理超载

据介绍，工程还将建设治超设施，在平三路大旺务治超站前安装超载预检系统，辅助治超站治超工作。

该超载预检系统主要由高速动态称重子系统、监控和车牌车型识别子系统、信息显示诱导子系统组成。

高速动态称重子系统可对检测区车辆总重、轴重、轴数、车速等数据进行采集；监控和车牌车型识别子系统对车型、车辆高度、宽度等数据进行采集；系统通过计算机对数据进行匹配分析判断车辆是否超载，同时同步传送至大旺务检查站内终端。

文/本报记者 刘珜 摄影/本报记者 黄亮