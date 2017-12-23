2017-12-23 北京青年报

一家网络科技公司为了推广自己的APP，交50多万元让推广公司来推广，然而下载安装量与实际使用量严重不符。日前，北京海淀警方接到辖区这家网络科技公司“50余万元产品推广费被诈骗”的报案后，经过近一个月的缜密侦查，在重庆警方的大力配合下成功破案，抓获涉案人员30余人，起获“僵尸”手机上万部。原来，该公司利用“僵尸”手机，自动下载安装软件，满屋子的“僵尸”手机墙极为壮观。

花钱做推广 不料遭遇“僵尸”用户

2017年7月，海淀警方接到辖区一网络科技公司报案称，该公司开发的一款视频APP产品，在与广告推广公司签署推广协议并交纳巨额推广费用后，发现APP产品下载安装量与实际使用情况存在巨大差距，怀疑广告推广公司存在诈骗推广费的行为。

由于该类案件比较少见，接到报案后，海淀公安分局立即责成网安大队、刑侦支队及清河派出所组成专案组，共同对报案事件开展调查。

通过对报案公司的走访，专案组了解到，报案公司所开发的一款手机网络视频软件，在与广告公司签署推广协议并支付费用的情况下，发现该款手机客户端软件虽然在点击下载和安装量，表面上看起来没有什么问题，但通过公司后台的监测发现，相比软件在点击下载和安装量上，真正运行使用的情况却有着巨大的落差。也就是说软件只有下载和安装但并没有实际运行使用。据此，公司怀疑广告推广公司可能通过虚构该公司软件用户及激活用户诈骗推广费用。

专案组通过调取公司后台数据，对大量手机用户下载数据进行分析后，发现出问题的可疑数据集中来自重庆，于是专案组立刻将侦破中心转移至重庆。

赴重庆调查 警方发现“僵尸”手机墙

随后，专案组民警与重庆警方开展工作。专案组将掌握的可疑数据来源，锁定在重庆市九龙坡区石坪桥一住宅小区内。通过进一步工作，可疑数据被最后锁定来自一家注册名为“左岸科技”的网络科技公司。为了摸清该公司组织架构、运营模式及经营背景，专案组民警连续多日在小区内开展蹲守、摸排。

在摸清该公司人员出入规律和工作时间后，2017年7月28日，专案组民警对公司进行了突击检查。在该办公地点内，民警控制了公司多名工作人员后，对公司进行了搜查，在该公司二楼的两个房间内，民警发现屋内四周竖着几个装满手机的“手机墙”。只见每个手机墙由近百部正在运行的手机组成。民警对手机进行检验，发现每部手机都在通过自动程序反复重复着从手机APP市场点击、下载并安装运行软件的动作。在这些手机不断点击下载的程序中，报案公司开发的手机视频APP也在其中。

随后，民警对公司工作人员进行突审，工作人员交待，在同一小区内，该公司还有另外一个办公地点。专案组迅速组织警力对另外一个办公地点进行控制。在这个办公地点内，民警发现了比前面那个办公地点更大的机房和更壮观的“手机墙”。两地“手机墙”上的工作的手机全部加起来合计数千部，不仅如此，在两处办公地点内，民警还起获了大量未投入使用的新手机和二手手机。

随后，在重庆市公安局九龙坡分局的协助下，民警对现场证据进行了固定并将该公司30余名工作人员全部带回九龙坡分局办案中心。

编写程序 手机自动下载安装软件

据在公司负责软件编程工作的刘某交代，根据公司需求，刘某编写了可以自动到指定网址点击、下载并安装运行的手机程序。并通过这些手机程序的自动运行来模拟完成对某款指定手机APP软件的注册和下载安装工作，从而用虚假数据来满足APP开发方的推广需求。

为了应对和欺骗APP开发方的反作弊程序，公司还有专门的技术部门负责租赁网络VPN服务器来模拟不同的网络地址，造成软件是从不同地点、不同网络地址下载并安装注册的假象，从而瞒山过海骗过反作弊程序。而这样做的目的，就是通过虚假的数据来欺骗客户，不用真的投入大量人力、物力去做线下推广工作，便能轻易将客户投入的推广费装入腰包。

专案组共抓获了以刘某、张某等人为首的涉案人员35人，查获涉案手机上万部及大量工具。经审讯，刘某等人对利用计算机软件控制大量手机虚拟数据骗取报案公司推广费用的犯罪事实供认不讳。

在打掉重庆这家涉案公司基础上，民警又顺藤摸瓜前往深圳对另外一家主要承担与报案公司签订推广协议的涉案公司进行了查处。至此，这个从接报案开始专案组民警用时近一个月远赴重庆、深圳等地工作的高科技诈骗案件宣布告破。

目前，10人因涉嫌合同诈骗被批准逮捕，案件正在进一步审理中。