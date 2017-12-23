2017-12-23 北京青年报

近日，在昌平十三陵附近，一家印刷厂为了逃避检查，白天休息，夜间开工，每到晚上就偷偷排放一种蓝色污水。污水从厂房直接排到后院墙外的地表上，对周边环境造成了极大污染。接到举报后，昌平警方通过侦查掌握大量证据，对印刷厂进行了突击检查。目前，3人因涉嫌污染环境被昌平警方刑事拘留。

11月中旬，昌平分局治安支队、环食药旅中队的民警都先后接到群众举报，在十三陵附近有一所厂房，每到晚上，经常往外排放污水。民警来到现场调查发现，涉事工厂为一家印刷厂，有五六间厂房，白天大门紧闭，并没有开工的迹象。调查发现，为了逃避检查，他们每天晚上6点到凌晨6点之间工作。

掌握了大量证据后，12月8日，民警对这个印刷厂展开突击检查，发现屋里有大量装着蓝色液体的塑料桶。面对民警询问，工作人员说不知道桶里装的是什么。工人们自称，他们今年9月份从海淀搬过来，已经停产一个多月了，不承认排放污水的事儿。

但蹊跷的是，民警发现，屋里的地面是湿的。随后，民警绕到厂房后墙根处，发现一个洞，地面上有不少废水。民警询问，屋里的地漏是不是通到这里，员工这才点头承认。

民警发现，刚才那间屋子是制版的操作间，也是产生废弃显影液的房间，污水从墙洞排出一直流到地表，对土壤和地下水都造成了比较严重的污染。随后，民警在经理室发现了几张提货单，了解到这里的经营者田某就是看中此处偏僻，才将印刷厂搬到这里。特别是后院外只有一条荒废的小路，平时没人经过，所以他们夜间偷偷开工，直接把含有有毒物质的显影液排到院外。显影液含有有毒有害物质，重金属超标，渗入到地下水，人饮用后会对呼吸道和消化系统带来很大伤害。流到地表后，将造成地表长时间不会生长植被。

我国《刑法》规定：排放、倾倒或者处置有放射性废物、含传染疾病病原体的废物、有毒物质或者其他有害物质，严重污染环境的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金；后果特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。目前，田某等三人因涉嫌污染环境，已被警方刑事拘留。

文/本报记者 匡小颖