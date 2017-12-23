2017-12-23 北京青年报

12月22日，全国人大常委会第三十一次会议初审了《英雄烈士保护法（草案）》。草案明确，英雄烈士的姓名、肖像不得用于或者变相用于商标、商业广告。

草案提到，对实施侮辱、诽谤英雄烈士等行为的，依法追究治安和刑事责任。此外，建立对侵害英雄烈士名誉荣誉案件的公益诉讼制度，检察机关作为提起公益诉讼的主体。

草案明确了人民英雄纪念碑的法律地位。根据草案，矗立在北京天安门广场的人民英雄纪念碑，是近代以来中国人民和中华民族争取民族独立解放、人民自由幸福和国家繁荣富强的精神象征，是国家和人民纪念、缅怀英雄烈士的永久性纪念设施。

关注一 英烈的姓名肖像不得用于商业广告

草案明确，“国家和人民永远尊崇、铭记英雄烈士为国家、人民和民族作出的牺牲和贡献。近代以来，为了争取民族独立、人民解放，实现国家富强、人民幸福，促进世界和平、人类进步而英勇献身、毕生奋斗的英雄烈士，功勋彪炳史册，精神永垂不朽。”

“需要说明的是，现实中的英雄模范人物和群体与草案规定的英雄烈士精神是一脉相承的，对他们的褒奖、人格等合法权益的保护，适用国家勋章和国家荣誉称号法等相关法律法规，不适用本法”，许安标在作草案说明时表示。

草案规定，禁止歪曲、丑化、诋毁、否定英雄烈士的事迹和精神。“英雄烈士的姓名、肖像、名誉、荣誉受法律保护。任何组织和个人不得在公共场合或者利用广播、电视、报刊、图书、互联网等，以侮辱、诽谤或者其他方式侵害英雄烈士的姓名、肖像、名誉、荣誉”。

此外，还明确英雄烈士的姓名、肖像不得用于或者变相用于商标、商业广告。

侵占、破坏、污损英雄烈士纪念设施，侮辱、诽谤英雄烈士，构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

关注二 对侵害英烈名誉行为可提起公益诉讼

许安标在作草案说明时表示，草案“建立对侵害英雄烈士名誉荣誉案件的公益诉讼制度，检察机关作为提起公益诉讼的主体”。

草案中提到，对侵害英雄烈士的姓名、肖像、名誉、荣誉的行为，被侵害英雄烈士的近亲属可以依法向法院提起诉讼。

被侵害英雄烈士没有近亲属或者近亲属不提起诉讼的，检察机关可以对侵害英雄烈士的姓名、肖像、名誉、荣誉，损害社会公共利益的行为依法向法院提起诉讼。

“网络运营者发现侵害英雄烈士名誉荣誉的网络信息时，负有及时处置的义务。”许安标说。

草案提到，网信部门和其他有关部门在对网络信息进行依法监督管理工作中，发现发布或者传输以侮辱、诽谤或者其他方式侵害英雄烈士的姓名、肖像、名誉、荣誉的信息的，应当要求网络运营者停止传输，采取消除等处置措施和其他必要措施。

网络运营者发现其用户发布前款规定的信息的，应当立即停止传输该信息，采取消除等处置措施，防止信息扩散，保存有关记录，并向有关主管部门报告。

关注三 人民英雄纪念碑受法律保护

草案提到，每年9月30日为烈士纪念日，国家在北京天安门广场人民英雄纪念碑前举行纪念仪式，缅怀英雄烈士。

“国家、县级以上地方政府和军队有关部门应当在烈士纪念日举行纪念活动；机关、团体、乡村、社区、学校、企业事业单位和军队有关单位在清明节和重要纪念日组织开展纪念活动。”许安标说。

草案提到，为英勇献身的烈士举行庄重的送迎、安葬仪式；建立健全烈士祭扫制度和礼仪规范，英雄烈士在国外安葬的，驻该国使领馆应当组织开展祭扫活动。引导公民通过瞻仰纪念设施、集体宣誓、网上祭奠等形式参与纪念活动等。

草案明确了人民英雄纪念碑的法律地位。根据草案，矗立在北京天安门广场的人民英雄纪念碑，是近代以来中国人民和中华民族争取民族独立解放、人民自由幸福和国家繁荣富强的精神象征，是国家和人民纪念、缅怀英雄烈士的永久性纪念设施。

“人民英雄纪念碑及其名称、碑题、碑文、浮雕、图形、标志等受法律保护。”

草案还对其他英雄烈士纪念设施的保护、开放和管理作了规定。任何组织和个人不得在英雄烈士纪念设施保护范围内从事与纪念英雄烈士无关的活动。

关注四 将英烈事迹纳入国民教育体系

草案还规定，国家鼓励和支持开展对英雄烈士事迹和精神的研究，以辩证唯物主义和历史唯物主义为指导认识和记述历史。

各级政府和军队有关部门应当组织开展英雄烈士史料研究、编纂和宣传工作，加强对英雄烈士史料、遗物的收集、保护和陈列展示工作。

同时提到，国家鼓励和支持革命老区发挥本地资源优势，开展英雄烈士事迹和精神的研究宣传。以青少年学生为重点，将英雄烈士事迹和精神的宣传教育纳入国民教育体系。鼓励以英雄烈士事迹为题材的作品创作。

背景

为何要加强

英雄烈士保护立法？

记者了解到，近年来，社会上历史虚无主义错误思潮和观点不断出现，有些人以“学术自由”、“还原历史”、“探究细节”等为名，通过网络、书刊等媒体歪曲历史特别是近现代历史，丑化、诋毁、贬损、质疑英雄烈士，造成恶劣社会影响，引起社会各界愤慨和谴责。

“回应社会关切，回击丑化、诋毁英雄烈士的恶劣行为，加强英雄烈士保护立法十分必要”。全国人大常委会法工委副主任许安标在作草案说明时表示。