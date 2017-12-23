2017-12-23 北京青年报

12月22日，北京教育考试院发布了2018年北京市中考《考试说明》。根据新的中考方案，此次《考试说明》调整了原有5科的试卷分数、试卷内容、试卷题型等，增加4个选考科目考试说明。其中语文试卷分数调整为100分，增加古代诗歌阅读。

记者了解到，2018年北京市中考将实施新的方案，在原5科基础上增加4个学科，调整为科目选考形式，英语增加听说考试。除语文、数学、英语3科必考外，物理、生物（化学）、历史、地理、思想品德实行“五选三”选考。

语文

满分：100分

新题型：古诗歌阅读

删除题型：情境写作

语文《考试说明》优化试卷结构，加大古诗文阅读考查力度，丰富名著和现代文阅读的题型，调整写作板块内容。

试卷分数调整为100分，根据“试卷满分”的变化，“试卷的内容及分数分配”也进行了适当的分数调整。同时在“考试内容和要求”中，明确了对重要作家及作品的要求，注重对学生基础知识、基本能力的考查。参考样题中增加文学常识类参考样题，增加2017年中考试卷中的修辞、标点符号和语言表达类试题，丰富参考样题题型。加大古诗文阅读的考查力度，增加古代诗歌阅读，与文言文阅读一起以“古诗文阅读”板块呈现；参考样题中增加了2017年中考试卷中的默写类试题，增加古代诗歌阅读类参考样题。

此外，“参考样题”中，增加了名著阅读类参考样题，用2017年中考名著阅读的试题替换了原有参考样题，尊重学生基于生活积累、阅读积累的个性选择，强调学生阅读整本书的感受和体会；用2017年中考现代文阅读的试题替换了原有参考样题，注重学生阅读的思维过程，提升学生质疑、探究的能力。

调整写作板块内容，注重考查学生读写结合等综合能力的发展。将“试卷的内容及分数分配”中的“作文”板块，调整为“写作”；删掉“参考样题”中的“情境写作”，将其内容融入到前面板块，注重学生读写结合等综合能力的发展，强调根据实际需要进行写作，写作表达的形式更加多样化。

数学

满分：100分

总题量：减少一题

题型构成：较易+中等难度+较难

数学试卷分数调整为100分，考试时间仍为120分钟。“试卷的内容及分数分配”调整为数与代数约50分，图形与几何约38分，统计与概率约12分。“试卷的题型及分数分配”调整为选择题约16分，填空题约16分，解答题约68分。“试卷的难易程度”仍为试卷由较易试题、中等难度试题和较难试题组成，总体难度适当。

选择题共16分，每小题2分，共8小题；填空题共16分，每小题2分，共8小题；解答题共68分，题目的数量与每小题的分值与以往大致相同，题目数量减少一道。

同时，对部分参考样题进行调整，用要能体现近三年改革成果的试题进行替代，并对参考样题进行说明。

英语（笔试）

满分：60分

删除题型：阅读还原

阅读篇章长度相应缩短，阅读理解题型增加主观题比重。英语笔试《考试说明》坚持稳中求进的原则，调整各题型的题目数量和分值，笔试总分为60分。单项填空题型调整为12道小题，增加2道小题，继续突出主干，注重基础；小题分值由1分调整为0.5分。完形填空题型调整为8道小题，减少2道小题，仍重点考查实词；小题分值由1.5分调整为1分；阅读篇章长度相应缩短。阅读理解题型增加主观题比重，保留阅读选择和阅读回答两种题型，删除阅读还原一题；篇章数量不变，题量调整为13道小题。书面表达题型保持基本稳定，突出选作的考查形式，分值由15分调整为10分。

物理

满分：90分

总题量：减少八道

根据《考试说明》，物理试卷重视基础，强调实验探究，倡导科普阅读和科技实践活动。试卷分数调整为90分，将实验选择题放到单项选择题和多项选择题中，重视对实验探究能力的考查。

参考样题总题量减少8道。12个知识点合并成5个，包括“力”“重力”“摩擦”合并为“力”，“透镜”“透镜成像”合并为“透镜和透镜成像”，“电流”“电压”“电阻”合并为“电流、电压和电阻”，“家庭电路”“安全用电”合并为“家庭电路和安全用电”，“磁场”“电流的磁场”合并为“磁场”。原162个分项细目合并成106个，合并的均是“了解”层次。

生化

满分：90分

删除题型：物质组成和变化分析等

化学《考试说明》调整试卷结构，精简考试内容，重组参考样题并减少其数量。考试时间调整为与生物学科合场90分钟，试卷满分调整为45分。调整各知识组块的分值比例和题型，如“基本实验”与“实验原理分析”题型调整为“基本实验及其原理分析”题型，删除“物质组成和变化分析”题型。双向细目表中的条目数从73条减至52条。除合并、删减原有重复内容外，又删减水的净化、金属锈蚀、化肥等内容。重组参考样题并减少其数量。

生物考试满分调整为45分，精选了考查内容，对考查内容部分删减，部分降低要求，包含9个主题、50个要点。减少的知识内容有芽的发育、其他排泄途径、动物的社会行为、DNA是主要的遗传物质、生命的起源、人类的起源和进化。实验考核内容中“参考实验”列出了7个实验参考样例，实验考查范围依据《课程标准》，但不局限于这7个实验。试题体现对生物实验探究能力和问题解决能力的考查，引导考生将所学知识与生活和实践相联系，关注科学、技术和社会发展。

历史

满分：90分

题型特点：部分题具有开放性

根据《考试说明》，历史试卷中部分题目可选做，为不同兴趣和能力特长的学生提供机会，有利于学生更好地发挥优势；部分设问具有开放性，让不同认知水平的学生都有发挥空间，鼓励学生多角度、创造性地思考和解决问题。

试卷满分为90分，考试时间为90分钟。试卷中中国古代史、中国近现代史、世界史内容所占比例分别为35%，35%和30%；题型及分数分配为选择题45分，材料分析题45分；试卷总体难度适当。在能力要求方面强调多层次、多角度考查学生的历史学科能力，核心是在具体时空条件下认识历史事物的能力，分析、解决历史问题的能力。

参考样题蕴含丰富的中华优秀传统文化，充分挖掘国家统一、中华民族多元一体、国家疆域和主权等考试内容的教育功能，部分参考样题的设计背景体现综合社会实践活动，关注学生在活动中的实际获得。参考样题有一定文字量，注重获取知识的思维过程，引导考生通过阅读、思考、作答过程而形成较完整的思维能力。

地理

满分：90分

题型特点：解读地理信息

地理考查目标关注学科能力，突出学科特色，体现学科素养，包含学科知识和技能、过程与方法、情感、态度和价值观。

试卷满分为90分，学科考查要求分为识别与描述、说明与归纳、分析与应用三个层级，每个层级都以运用地图、数据、文字等资料为基础。突出对学科能力的考查，包括运用学科工具、方法获取和解读地理信息的能力，从地理要素相互作用的角度认识地理事物和现象的能力，从整体性和差异性的角度认识和归纳区域特征的能力，从人地协调观的角度分析和解决地理问题的能力。

思想品德

满分：90分

题型特点：突出首都特色

思想品德《考试说明》注重考查考生在正确认识和处理自我成长、我与他人和集体、我与国家和社会的关系中表现出来的道德品质、健康心理、法治观念、参与意识，解决实际问题的能力。

试卷满分为90分，关注学科能力发展，体现层级要求，注重观点理解力、分析运用力、实践参与力的考查。注重从学生实际出发，关注社会，突出首都特色，注重实践要求，注重对思维过程和思想方法的考查。参考样题拓展选材的宽度和广度，发挥情境在能力考查中的作用。通过设置选择性、开放性的试题，让不同特点的学生能够充分发挥自己的水平，获得成就感。文/本报记者 武文娟

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记者还了解到，凡持有第二代《中华人民共和国残疾人证》（以下简称“残疾人证”）的听力、言语残疾考生或听力言语多重残疾的考生参加中考时，可不参加英语听说机考，听说部分按满分计入英语成绩。供图/丰台二中