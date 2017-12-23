2017-12-23 北京晨报

12月19日15时许，北京市公安局接报警称，丰台区新发地市场附近一银行门口发生一起抢夺案件，事主吴女士的31万元现金被抢。北京晨报记者获悉，北京警方辗转房山、河北保定、石家庄三地，仅用36小时便将犯罪嫌疑人马某抓获。

事主吴女士称，当时她独自驾驶电动自行车准备将当天32万元营业款存入银行，刚到银行门口准备停车时，一男子突然冲上来，将她手中的黑色手提袋抢走，现场散落1万元，被抢现金31万元。

市局指挥部第一时间将嫌疑人体貌特征信息发布全局电台通播，要求所有一线警力全面开展对嫌疑人的发现查控工作。同时，北京警方综合运用“大数据”科技手段开展深度研判分析，最终确定马某具有重大作案嫌疑，并逐步描画出马某案后潜逃至本市房山区、河北省保定市、石家庄市三地的活动轨迹。12月21日8时50分许，专案组在当地公安机关的大力配合下，将马某抓获，当场起获被抢赃款30.9万余元。

经审查，马某对他在丰台区新发地市场附近一银行门口实施抢夺的犯罪事实供认不讳。马某交代，今年年初带了十几万元来京做生意，赔光后便想抢一笔，他发现新发地市场很多商户会把当日的营业款存入银行，于是就在附近各大银行门口和存取款机周边踩点，直到19日作案。作案后，他仅吃喝花费了不到1000元，还没来得及“挥霍”便被抓获。目前，犯罪嫌疑人马某已被丰台分局依法刑事拘留。

至此，在专案组全体参战民警的不懈努力下，此案仅用36小时便成功告破。