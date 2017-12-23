2017-12-23 北京晨报

平谷区早鲍路12月23日正式通车，京平高速以南的河北三河市、北京平谷区和顺义区近20个村庄的居民出行将更安全、更便捷、更高效。值得一提的是，2018年平谷预计新建一条二级公路，方便市民前往石林峡、大溶洞等景区。

打通京冀断头路

12月22日上午，记者前往早鲍路。据市交通委路政局平谷公路分局介绍，早鲍路位于平谷区南部，是平谷区“七横八纵” 路网规划中的“一横”，也是河北三河市北部、北京平谷区南部和顺义区东南部的一条重要东西向主干线，同时也是河北省黄土庄镇、泃阳镇、齐心庄镇，顺义区大孙各庄镇，平谷区马坊镇和东高村镇之间的一条重要联络线。

早鲍路工程起点为平谷与顺义交界处，终点至平三路与河北三河市交界处，道路全长13公里，全线设计时速为60公里。

记者了解到，早鲍路作为平谷区的重要新建交通要道，建成后在打通平谷区马坊镇至东高村镇断头路的同时，更串联起了京冀两地三个市区、6个乡镇、近20个村。不但解决了京平高速以南各村百姓的出行难问题，还大大缓解了顺平南线的交通压力，对进一步完善平谷地区路网结构，促进京津冀区域交通一体化，缩短三河、平谷、顺义的时空距离夯实重要的道路交通保障，为沿线乡镇社会经济发展和百姓出行，特别是对平谷马坊开发区的基础设施建设起到积极的推动作用。

可实时监测积水

值得一提的是，早鲍路全线新增桥梁两座，并下穿大秦铁路框架桥和雨水泵站各1座。平谷公路分局介绍，早鲍路下穿大秦铁路框架地道桥，形成下凹路段后，区域地下水位较浅，汛期易产生积水。为此，在新建道路的同时同步建设了排水泵站和积水监测系统。逢汛期，视频监控和水位监测设备24小时将桥下实况传送到后台，平谷公路分局可以通过软件系统实时监测道路积水情况，通过排水泵站进行排水，并通过可变情报板发布积水深度、出行提示等信息，引导行人、车辆安全出行。

另外，在施工过程中，早鲍路采用了更先进的沥青材料，寿命将比现有的普通沥青延长8年。

将新建旅游公路

记者昨天在现场了解到，除了早鲍路，明年平谷区还将新建一条二级旅游公路，将方便市民前往平谷石林峡、大溶洞等旅游景点。目前，这条道路已经列入明年施工计划，正在积极推进中，开通后，市民前往平谷旅游景区将更加省时便捷。