2017-12-23 北京晨报

记者从北京市发改委获悉，北京实行的公交地铁价格动态调整机制2017年不启动；地面公交和轨道交通的调整幅度整体纳入下一调价周期累计。这意味着，在下一调价周期到来前，北京的地面公交和轨道交通价格将不变。至于2018年是否启动，需在相关统计数据对外公布后，根据具体测算情况和2018年公共交通运营实际，多方听取意见、综合平衡后再行确定。

北京市发改委有关负责人介绍，按2014年出台的《北京市城市公共电汽车和轨道交通价格动态调整办法》，北京市实行政府定价管理的城市公共电汽车和轨道交通价格以年度为周期，根据价格调整公式，定期进行测算调整。当平均票价调整幅度大于等于0.1元时，启动年度调价。未达到上述启动条件时，当年不作调整，纳入下一周期累计。年度调整主要考虑公共交通企业人工成本、动力成本和其他可变成本的变动情况及其权重（人工成本占50%，动力成本占20%，其他成本占30%）。

按照票价动态调整办法测算，2017年，北京市的公交地铁票价都达到了涨价的启动点。但在多方听取意见后决定，今年暂缓启动公交和轨道交通票价动态调整，地面公交和轨道交通的票价调整幅度整体纳入下一调价周期累计。

算账

地面公交

2017年地面公交平均调价幅度应为0.1元（其中，2017年当年平均票价调整幅度为0.07元，2015年和2016年应累加合计0.03元），达到动态调整的启动点（0.1元）。但考虑到近年来本市地面公交客运量呈逐年下降态势，为保持地面公交票价对短途出行客流的吸引力，在多方听取意见后决定，今年暂缓启动地面公交票价动态调整，地面公交的票价调整幅度整体纳入下一调价周期累计。

轨道交通

2017年轨道交通平均调价幅度应为0.67元（其中，2017年当年平均票价调整幅度为0.28元，2015年和2016年应累加合计0.39元），达到动态调整的启动点（0.1元）。

但考虑北京市轨道交通仍在大规模建设，新线仍在陆续开通，客流尚不稳定，在多方听取意见后研究决定，2017年暂缓启动轨道交通票价动态调整，轨道交通的票价调整幅度整体纳入下一调价周期累计。