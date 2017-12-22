2017-12-22 内蒙古新闻网-《内蒙古日报》

近日，“乌兰牧骑”成为各大中央媒体新闻报道的热词之一。《人民日报》、新华社、中央电视台、中央人民广播电台、《光明日报》等多家中央媒体纷纷以罕见的力度报道了乌兰牧骑的事迹。中央电视台在《新闻联播》组织了报道，《人民日报》《光明日报》等纸媒纷纷把报道放在重要版面位置并配以评论。

乌兰牧骑这面旗帜走出了内蒙古，在全国范围内得到广泛关注！这不仅是乌兰牧骑的光荣，也是内蒙古的光荣。

60年来扎根基层服务农牧民，乌兰牧骑这支“红色文艺轻骑兵”已经成长为社会主义文艺战线的一面旗帜。

新华社的报道，以《红色基因 薪火相传――内蒙古乌兰牧骑永葆青春服务人民》为题，讲述了“乌兰牧骑的队伍从草原深处走来，带着花香，带着泥土的芬芳，走向世人瞩目的舞台。他们从人民文艺的熔炉里走出，带着欢乐和文明，带着党的声音和关怀，走向辽阔大地。”的生动事实。

“进入新时代的乌兰牧骑，既面临着新挑战，也迎来了新机遇。在广播、电视、手机、网络十分普及的今天，一些人提出，乌兰牧骑是否还有存在的必要？”带着这样的疑问，人民日报记者走访了内蒙古各地多支乌兰牧骑。以一篇《文艺轻骑兵历久又弥新》为题，给了世人一个完美的答案。在配发的记者手记里，记者深情地写道：“新时代赋予了乌兰牧骑新的历史使命，内蒙古辽阔的草原还需要‘红色文艺轻骑兵’。”

中央电视台新闻联播中，乌兰牧骑在巴彦淖尔市乌拉特后旗为农牧民送去精彩演出，一把炒米、一首歌曲、一段舞蹈，映衬着屏幕下方的“红色文艺轻骑兵不忘初心再出发”的字样。

乌兰牧骑已经成立60年，队员经历一代又一代，节目出新一批又一批，是什么让乌兰牧骑成为我国文艺战线的一面旗帜，成为媒体关注的焦点？《光明日报》以《永葆青春服务牧民群众——内蒙古乌兰牧骑不忘初心再出发》为题，为读者揭示了乌兰牧骑队员初心未改，始终坚持全心为民、扎根基层、一专多能、艰苦奋斗的精神，这是乌兰牧骑永远高扬的精神旗帜。配发的评论员文章深刻地总结出：“乌兰牧骑精神表明，人民需要艺术，艺术也需要人民。乌兰牧骑精神表明，深入生活、扎根泥土才能带来不竭的创作力量。”

60年来，乌兰牧骑是以人民为中心理念的宣传者，更是践行者。如今的乌兰牧骑紧跟时代执着坚守，他们不忘初心，在时光的打磨下焕发出新的生机。草原上，乌兰牧骑的歌永远也唱不完。

各个媒体通过详实的新闻事实，让人们更加立体地认识了全心为民、扎根基层、讴歌人民、讴歌时代的乌兰牧骑队伍。中央媒体大力度报道乌兰牧骑的事迹，引起了内蒙古各族各界干部群众热烈反响。

苏尼特右旗乌兰牧骑队长孟克吉日嘎拉说：“乌兰牧骑的长盛不衰表明，人民需要艺术，艺术也需要人民。在新时代，我们乌兰牧骑一定要以党的十九大精神为指引，大力弘扬乌兰牧骑的优良传统，扎根生活沃土，服务牧民群众，推动文艺创新，努力创作更多接地气、传得开、留得下的优秀作品，永远做草原上的‘红色文艺轻骑兵’ ”。家住锡林郭勒盟西乌旗的牧民巴特尔告诉记者：“草原上的牧民已经习惯了看乌兰牧骑的演出，乌兰牧骑专门为农牧民服务，我们已经离不开乌兰牧骑了！”（内蒙古日报社融媒体记者 赵丹）