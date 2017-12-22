2017-12-22 北方网

天津市学习宣传贯彻党的十九大精神知识竞赛

“走进新时代 开启新征程”——天津市学习宣传贯彻党的十九大精神知识竞赛电视擂台赛总决赛举行

天津北方网讯： 12月22日，由市委宣传部、市委组织部、市委市级机关工委、市委网信办、市委党史研究室、天津日报社、天津广播电视台、市委支部生活社、北方网联合在全市开展的“走进新时代开启新征程”——天津市学习宣传贯彻党的十九大精神知识竞赛电视擂台赛在天津广播电视台落下帷幕，经过激烈角逐，市国土房管局代表队夺得冠军，市级机关代表队获得亚军，市交通运输委代表队获得季军。

获奖代表队上台领奖

此次活动旨在引导全市党员干部群众原原本本、原汁原味学习党的十九大文件，深刻领会和准确把握大会的精神实质，特别是深入学习习近平总书记所作的报告，深刻领会和准确把握报告提出的重要思想、重要观点、重大判断、重大举措，奋力推进习近平新时代中国特色社会主义思想在津沽大地生动实践。竞赛于11月16日启动，采用微信、网络、纸质答题和电视擂台赛4种方式综合呈现，全市主要媒体、新媒体全程推动，全市各区各系统行业及驻津部队积极参与，共收到微信和网络答卷61.2余万、纸质答卷40.2余万份，累计101.4万余人次参加，是近年参与此类活动人数最多的一次。经过层层选拔，36支队伍参加电视擂台赛。经过4天、16轮紧张比赛，产生了进入电视擂台赛总决赛的八强队伍。最终，市国土房管局代表队夺得冠军，市级机关代表队获得亚军，市交通运输委代表队获得季军，和平区代表队、河北区代表队、北辰区代表队、武清区代表队、市建委代表队等5支代表队获得优胜奖，另有28支队伍获优秀奖，19家单位获得优秀组织奖。（“津云”新闻编辑尹辰辰 摄影记者王欣鹏）

天津市学习宣传贯彻党的十九大精神知识竞赛电视擂台赛总决赛现场

天津市学习宣传贯彻党的十九大精神知识竞赛电视擂台赛总决赛现场