2017-12-22 千龙网

和平里第九小学“音韵学园 乐谱童心”新年专场音乐会在中山音乐堂举办。图为校长乐波讲话。千龙网发

千龙网北京讯 东城区“九三学园”和平里第九小学“音韵学园 乐谱童心”新年专场音乐会12月21日在中山音乐堂举办。当晚，交响乐团的师生们演奏了《星火》、《卡农》、《金蛇狂舞》、《卡门序曲》等十余首经典曲目。

“音乐是语言的极致。”和平里第九小学校长乐波告诉记者，学校从一年级开始将小提琴、中提琴列入校本课程，以“先普及、后提高”为思路，每周固定安排两节音乐课，旨在从小培养学生接触高雅艺术。据介绍，和平里第九小学交响乐团在历届东城区中小学生艺术节比赛中均获得一等奖，在2016年、2017年分别荣获北京市艺术节比赛的 “金奖”和“银奖”。

“爱好是学生最好的老师，也是学生学习的动力。”乐波表示，和平里第九小学始终坚持“真趣”的办学理念，教导学生求真求实、培养其兴趣爱好。“学校将根据学生自身条件因材施教，从音、体、美等方面培养学生意志品质。”据悉，和平里第九小学2018年将成立中华小鼓队，做到西乐、民乐全面发展。

和平里第九小学“音韵学园 乐谱童心”新年专场音乐会在中山音乐堂举办。图为演出现场。千龙网发

和平里第九小学“音韵学园 乐谱童心”新年专场音乐会在中山音乐堂举办。图为演出现场。千龙网发

和平里第九小学“音韵学园 乐谱童心”新年专场音乐会在中山音乐堂举办。图为演出现场。千龙网发