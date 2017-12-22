2017-12-22 云南网

云南网讯（记者 韩焕玉）2017中缅瑞丽—木姐国际马拉松将于12月31日上午9:00在瑞丽开赛。赛事组委会21日发布公告称，12月23日24:00是参赛选手出入境证件个人资料提交的最后时限，督促资料尚未交全的参赛选手请尽快提交，否则将不能参赛。

关于催办出入境证件相关事宜的通告

马拉松各参赛选手：

2017中缅瑞丽—木姐国际马拉松即将开赛，但仍有部分参赛者的出入境证因提交的信息不符合办证要求，严重影响组委会工作进度，为保证广大参赛者能够顺利参加比赛，现将有关事宜通告如下。

1.没有提交任何办证资料的，需将身份证正反两面彩色扫描件、白底正规照电子版打包，并以联系人及联系方式命名，发送至组委会邮箱：ruilimarathon@163.com 。

2.此前提交了办证资料，但收到组委会通知重新提交资料的需要按时、按要求提交。

3.公职人员需按照要求提交《因私出国（境）人员审查表》。

4.提交资料时限：2017年12月23日24:00前，逾期不再受理。

声明： 凡未按照相关要求报送办证资料的单位和个人，而不能顺利参赛的责任自行承担。

组委会联系人：李祖照

联系电话：0692—4128879

中缅瑞丽—木姐国际马拉松组委会

2017年12月21日