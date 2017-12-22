2017-12-22 云南网

省博物馆供图

云南网讯（记者 杨春萍）12月22日，云南网（微信公号：yunnancn）从云南省博物馆获悉，24日，省博将举办“化石猎人营地2017年成果展”。届时，化石猎人营地为大家准备了许多精美的化石，这些化石包含了猎人们的辛苦劳动，带上你的“宝贝”来交换吧！

“宝贝”指的是什么？据了解，参加活动的人需要用一件物品或一个IDEA（思考）来交换，要求用来交换的物品或思考附有自己的劳动，对自己来说是独特的，工艺品、绘画、图纸、标本、食物、数据……任何可以想到的物品都可以，或者是自己的一个独特的思考、一个创造性的思路、对一件事情的独到见解……同样不受任何限制，只要原创！

没有交换到精美的化石？也不用着急！来到现场，扫码关注“云南省博物馆”官方微信公众号，可获赠化石一块。

据介绍，化石猎人营地是省博物馆2017年开始策划实行的一项长期活动，2017年4月活动正式开展，截至12月，160余位观众报名参加野外活动，其中25位成为正式成员，成功举办野外、室内活动42期。化石猎人们的足迹遍布昆明、曲靖、石林、楚雄、禄丰、武定、马龙、双柏等地，采集了许多精美的化石，其中不乏有较高科研价值的化石，本次活动将精选猎人们的采集成果，由猎人们在现场为大家展示、讲解这些“宝贝”。

另外，省博还在现场设置了显微镜化石观察体验和化石印章体验，观众可以通过显微镜观察一些化石的精细结构，也可以把活动获赠的化石拿来观赏，专业人员将在现场对化石进行讲解，有任何问题都可以和他们交流、讨论。