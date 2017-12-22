2017-12-22 千龙网

千龙网北京讯2018平昌冬奥会在即，冰雪气息越来越浓，12月24日，短道速滑奥运冠军李坚柔受腾讯体育邀请，将现身北京，与青少年们热情互动，讲授冰上运动技巧，共享冰雪运动的乐趣，腾讯“冰雪运动热爱计划”也将正式启动。

奥运冠军李坚柔邀你一起享受冰雪运动乐趣

作为2013-2020年中国奥委会唯一互联网服务合作伙伴，腾讯体育始终致力于对重大赛事的报道与推广。此次腾讯启动的“冰雪热爱计划”，将从今年开始一直持续到2022年北京冬奥会，在此期间，腾讯将从媒体角色引导更多的人了解、参与、热爱冰雪运动。腾讯将从场景打造、原创内容、焦点事件、优势资源四个层面吸引大众的关注和参与，推动冰雪文化在中国的普及与深入。

腾讯体育与冰雪运动结缘已久。从2013年成为奥委会唯一互联网服务合作伙伴，到2014年担当冬奥申委官网的建设和日常运维工作，再到成为中国滑冰协会独家互联网合作伙伴及新媒体赞助商，腾讯不断与国际顶尖赛事机构牵手合作。2015/16赛季开始，腾讯体育与国际滑联（ISU）签约了独家转播权益，以及KHL大陆冰球联赛的直播赛事和所有客场点播，2017年1月，腾讯体育与NHL开启了为期5年的独家合作，沸雪、冰上之星与X-Game等顶级赛事也囊括在腾讯的冰雪布局之内。此外，腾讯体育旗下经纪公司赢徳体育与武大靖、张虹、周洋、范可新等短道速滑与速度滑冰队十名主力队员达成独家商业代理合作，加速在冰雪运动领域的布局。

冰雪运动具有无穷的魅力，激发青少年的热爱和参与，将成为冰雪运动普及与发展的坚实基础。冰雪运动正迎来发展良机，腾讯不断推广冰雪文化，让更多大众走进冰雪运动，为中国冰雪运动的发展注入活力。