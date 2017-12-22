2017-12-22 四川日报网

省委召开常委会会议

传达学习中央经济工作会议精神

研究我省贯彻落实意见

四川日报网消息 12月22日下午，省委召开常委会会议，传达学习中央经济工作会议精神，研究我省贯彻落实意见。省委书记王东明主持会议。

会议指出，近年来，党中央观大势、谋全局、干实事，成功驾驭我国经济发展大局，在实践中形成了以新发展理念为主要内容的习近平新时代中国特色社会主义经济思想。这一重要思想是5年来推动我国经济发展实践的理论结晶，是中国特色社会主义政治经济学的最新成果，是党和国家十分宝贵的精神财富，必须坚定用以指导我省经济发展实践，推动四川经济发展再上新台阶。

会议强调，全省各地各部门要深入学习领会、全面准确把握中央经济工作会议精神实质，切实把思想行动统一到中央部署要求上来。要准确把握党的十八大以来我国经济发展取得的历史性成就、发生的历史性变革，准确把握习近平新时代中国特色社会主义经济思想的丰富内涵，准确把握我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段的重大判断，准确把握当前和今后一个时期国际国内经济形势，准确把握明年经济工作的总体要求和政策导向，准确把握明年改革发展重点任务，准确把握坚持和加强党对经济工作的领导的重要要求，不断增强推动高质量发展和建设现代化经济体系的本领，不折不扣推动中央大政方针和决策部署在四川落地落实。

会议强调，2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。深入学习贯彻中央经济工作会议精神，结合实际做好我省明年经济工作意义重大。要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终保持专注发展转型发展战略定力，把推动高质量发展、加快建设经济强省贯穿我省经济工作始终，打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，坚定不移全面深化改革，推动形成全方位开放新格局，扎实抓好投资促进和市场拓展，积极构建现代产业体系，坚定实施乡村振兴战略，推进区域协调发展，全面增进民生福祉，努力把我省经济工作做得更好。

会议还研究了其他事项。

原标题：四川省委召开常委会会议 传达学习中央经济工作会议精神