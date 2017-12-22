2017-12-22 北方网

天津北方网讯： 2017年12月21日，由天津车拉车科技发展有限公司主办的“2018年度汽车行业散车物流集采节暨全国首届轿运车展览会”在天津生态城希尔顿酒店举行。中物联汽车物流分会秘书长左新宇，副秘书长宋夏虹，泰达物流副总裁李仰乾，长安民生华北区域总经理刘世彤，长久物流天津分公司副总经理宁涛，丰田物流总经理陈越，天津元顺总经理陈鹏，牛牛汽车、省心宝、网车、行圆汽车及300余家物流公司负责人、汽车电商平台、汽车经销商、媒体等代表出席活动。

中物联汽车物流分会秘书长左新宇为活动致辞，就轿运车的改革政策做了深入全面的解析，2017年确实不是一个好年景，一方面是轿运车整改淘汰政策让行业面临一个缺失的状态，另一方面是汽车行业的增速有所放缓，降到3.8%-3.9%之间，而铁路、水路的运输的逐渐兴起也对公路运输有一定的冲击。左新宇表示：“面临这样的一个行业客观情况，我们要做的事情就是去适应市场环境的变化，散车物流集采节的形式就是一个很好的应对之策，能够解决汽车平台、汽车经销商、线上4S店分散的运力需求”并表示开放的心态、合作的理念、共赢的精神可能是散车物流未来发展的解决之道。

网车作为汽车电商平台代表，其联合创始人徐培军来到了活动现场并做主题演讲，徐培军首先表示车拉车平台在解决汽车行业的零散车辆运输难题，在思考散车物流突破口并首创把散车物流做成集采模式。并借此机会现场分享了汽车电商平台在运力方便遇到的一些难题，徐培军重点指出了三个难题：时效无法保证、服务态度差、理赔体系不完善。徐培军希望通过车拉车第三平台的服务，能够解决汽车平台目前面临的困境。

为更好地解决散车运输难题，本次活动现场聚合了行业协会、物流、车商、平台、媒体各方力量发起圆桌论坛，一起探讨和展望新汽车销售模式下散车物流行业未来方向和变革之道。其中中物联汽车物流分会左新宇秘书长提出了两个核心，一是集中精力和所有的零散运力资源整合，二是把需求整合在一起，强调未来的时长肯定是大家一起做。泰达物流副总裁李仰乾也认为散车物流未来的发展在于政府、物流协会、主机厂以及承运商们如何更好地协调行业资源，并表示泰达物流在行业发展过程中一直在思考如何把自己作为区域资源的提供者和运营者的优势发挥出来；汽车之家物流总监刘继宁作为汽车电商平台代表则从需求方角度表达了自己对散车物流行业的发展期望，希望未来承运方在验车服务、运车时效以及运力成本有所改善和提升；北京安达总经理戈同、北京京吉顺通总经理朱洪军以及中国道路运输网总编奚乐夫都表示未来的市场模式以合作、共赢为主，论坛最后车拉车联合创始人万汉佳作为活动主办方表示无论是做车拉车APP平台还是做散车物流集采，都是致力于解决散车模流目前存在的困境，整合运力资源和需求资源，把大家聚集到一起，把散车物流行业越做越规范。

活动会议内容丰富，汽车物流行业的精英专家们从汽车物流技术创新与行业应用、散车物流的行业发展及政策分析等与参会代表进行了细致的交流与热烈的讨论，大家纷纷表示收获良多。

车拉车联合创始人万汉佳先生也在现场公布了本次集采情况，集采活动共参与汽车电商平台32家，经销商12052家，物流公司1643家，散车订单共312483台。

同时，车拉车平台也借助本次活动发布了运车联盟，运车联盟是面向全国整车物流行业的资源共享平台，运车联盟将连接物流、车商平台、厂商、保险、金融及媒体各个板块资源，打造一个健康发展的整车物流行业生态链，在平台的诚信体系下，资源共享、优势互补，共享整车行业市场健康发展所带来的机遇和收益，建设合作共赢的行业生态圈。

此外，本次活动还联合全国轿运车厂商一汽解放、东风柳汽、广大鸿远、陕汽、重汽、福田欧曼、天津劳尔、广汽日野等几大厂商联合举办了全国首届轿运车展览会，本次展览会共出展东风柳汽长头轿运车、陕汽中置轴轿运车、柳汽乘龙长头轿运车、柳特安捷长头轿运车、福田欧曼中置轴轿运车、中国重汽中置轴轿运车等十余款标准轿运车型。本次轿运车展览会，是在2018年标准轿运车整改政策背景下，借助散车物流集采节的活动平台，发起全国首届轿运车展览展示活动，为标准轿运车提供一次全面展示的机会。

车拉车本次活动通过行业集采的方式，核心目的是聚集市场上的散车订单，联合招标，一方面重新规划物流运输线路，打造一个专门为散车运输服务的全国运输网络，另一方面通过集采招标的方式拿到物流行业底价，帮助车商降低运车成本。

此次集采活动为协会精英、物流企业、平台代表提供了一次行业盛会，为行业同仁提供了一次散车物流行业发展的深入交流机会。正如车拉车创始人接收媒体专访时所说：车拉车一直定位于本次集采节活动的发起者和服务者，我们希望能借此机会邀请到有散车运输需求的各方共同参与本次活动，整合资源携手解决散车物流市场的难题，推动散车物流行业越做越好。（“津云”新闻编辑李彤）