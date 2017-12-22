2017-12-22 云南网

云南网讯（记者 熊强 实习生 黄译仪）12月22日，迎来了今年的冬至节气，昆明市民自驾出行祭扫活动增多。昆明市公安局交警支队针对境内主要陵园公墓分布及交通情况，提前发布了高峰、路况预报等内容，便于出现拥堵状后市民能及时择路绕行。

昆明境内主要陵园公墓分布及交通情况：

玉案山公墓

（高峰期：上午9时至下午15时）

线路：主要是黑筇公路和筇王公路。

路况：道路较狭窄、弯多坡陡，通行效率比较低，极易造成交通拥堵。

预计：拥堵时段集中在上午9时至下午15时，较为拥堵的路段是黑筇路黑林铺前街至西北三环一段。

提示：一旦黑筇路通行受阻后，车辆可从筇王公路、宝花公路以及西北绕城高速绕行。

金宝山、观音山公墓

（高峰期：上午9时至下午15时）

线路：两公墓均位于高海高速西侧，高海高速及辅道是通往两个公墓的唯一道路。

路况：道路单一，极易造成交通拥堵。

预计：拥堵时段集中在上午9时至下午15时，较为拥堵的路段是高海高速龙门村一段，并由此影响到湖滨路、海埂大坝、观景路、迎海路等周边道路，滇池路也会随之出现车流量大，车行缓慢情况。

提示：车辆可从昆安高速、安晋高速、广福路、碧鸡路、南绕城高速等道路绕行。另外，由于车流量大，请到观音山扫墓的车辆从高海高速前往，避开高海辅道。

晋龙如意园

（高峰期：上午9时至下午14时）

线路：主要是昆玉高速、龙潭路、庄蹻路、盘龙路及环湖东路。

路况：道路狭窄，弯多坡大，无绕行道路，极易造成交通拥堵。

预计：拥堵时段为上午9时至下午14时，较拥堵路段为通往该陵园庄蹻路与盘龙路交叉口至晋龙园门口一段。

跑马山殡仪馆

（高峰期：上午9时至下午14时）

线路：主要由昆玉高速王家营收费站出高速，沿跑王线到达。

路况：可供停车位较少，大量前往祭扫的车辆只能沿跑王线临时停放，加之由昆玉高速下高速后通往墓区距离较短，一旦发生拥堵后，便会波及昆玉高速。

预计：上午9时至下午14时跑王线一线车流量将会持续增大，通行缓慢情况。

提示：前往祭扫群众可在螺蛳湾三期市场停车后选择搭乘专线公交车前往。

龙凤公墓

（高峰时段：上午9时至下午15时）

线路：主要是龙泉路和S101线。

路况：道路比较狭窄、弯多坡陡，通行效率比较低，极易造成交通拥堵。

预计：上午9时至下午15时，公墓门前路段会有短时车辆排队情况，龙泉路茨坝片区将出现车流量大，通行缓慢情况。

提示：车辆可从西北绕城高速绕行。

天碧陵园

（高峰时段：上午9时至下午15时）

线路：主要是老320国道、顺通大道和经景路。

路况：道路比较狭窄，通行效率比较低，极易造成交通拥堵。

预计：上午9时至下午15时，公墓周边道路车流量最大。

提示：车辆可从经开区顺通大道、经景路绕行。

祥和陵园

（高峰时段：上午9时至下午14时）

线路：主要是环湖东路。

路况：道路单一，无绕行道路，极易造成交通拥堵。

预计：上午9时至下午14时，陵园周边的环湖东路上车流量最大。

金陵公墓

（高峰时段：上午9时至下午15时）

线路：主要是寺瓦路、照青路、虹桥路。

路况：与墓区相通的照青路道路狭窄，通行效率比较低，极易造成交通拥堵。

预计：上午9时至下午15时，公墓周边道路将出现车流量较大情况。

凤凰山公墓

（高峰时段：上午9时至11时）

线路：前往该公墓主要由昆安高速和平村收费站出高速，沿老320国道行驶数百米后转入通往该公墓的便道再行驶数百米到达。

路况：由昆安高速下高速后通往墓区距离较短，一旦发生拥堵后，便会波及昆安高速和平村收费站且无绕行道路。

预计：上午9时至11时，上述道路可能会出现短时局部拥堵。

施工道路信息

黑筇公路： （三碗水岔口至筇竹寺停车场）因道路封闭施工，该路段严禁一切车辆通行。三碗水岔口和筇竹寺停车场分别为车辆掉头卡点，请市民提前从春雨路、宝华路绕行。

晋红高速公路： 青龙村隧道进行养护施工（晋红高速公路青龙村隧道下行线K3+600—K4+600处，长度1000米），自2017年12月11日至12月25日进行养护施工，施工期间该路段仅一条车道通车，途经车辆请驾驶人谨慎驾驶或绕行昆玉高速公路通行。

晋城镇： 在晋宁区通往陵园公墓道路的晋城镇庄蹻路、盘龙路、晋北路（原兰磨线）、庄蹻西路、兴益路因污水管网改造施工，上述道路均半幅通行，车辆通行缓慢，容易造成拥堵。

跑王线： 通往跑马山公墓的道路-跑王线路面的排水沟进行施工作业，对道路交通影响较小。

红塔东路以及滇池路： 是通往金宝山、观音山的主要通道，目前正在进行地铁施工。