2017-12-22 云南网

朋友圈截图

云南网讯（记者 熊强 通讯员 张栖绮 实习生 钟燕）每年冬天，远道而来的红嘴鸥都会到昆明越冬，成为春城一道靓丽的风景线。然而伤害红嘴鸥的不文明行为却屡禁不止。近日，一男子在昆明大观公园利用给红嘴鸥喂食的时机，抓住一只合影并发朋友圈炫耀称“喝酒的来了”。目前，该男子已被森林公安罚款900元。

据介绍，12月18日，昆明市森林公安局海口林区分局接到报警称：“有人在朋友圈发布了2张抓着红嘴鸥的照片，并配着‘今天抓了一只，喝酒的来了’的文字。”接到报警后，分局立即安排民警进行初查。

通报称，经民警初步调查，12月17日，一名网名为“普者黑某某客栈”（化名）的网友在其朋友圈中，发布了一组观赏红嘴鸥的照片，其中有2张照片为一名男子手抓着红嘴鸥翅膀的照片，而该男子即该微信的使用者和该朋友圈的发布者。

经民警进一步调查，违法当事人娄某某（男，25岁，云南省文山州广南县人）到昆明市大观公园观赏海鸥时利用给海鸥喂面包的时机，用左手抓住了一只红嘴鸥，右手用手机进行了自拍。事后把自己抓鸥的照片发上“朋友圈”，并配上“今天抓了一只，喝酒的来了”的文字。经调查取证，违法当事人娄某某对其违法事实供认不讳。

昆明市森林公安局海口林区分局根据《中华人民共和国野生动物保护法》第二十条和第二十二条之规定，当事人娄某某的行为属于非法猎捕非国家重点保护野生动物的行为。将该案列为非法捕猎非国家重点保护野生动物的案件依法查处。根据红嘴鸥保护价值、违法事实、以及造成后果等多种要素，作出了罚款900元（红嘴鸥保护价值3倍）的处罚决定。

昆明市森林公安局再次郑重提示：红嘴鸥属国家保护的有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物，非法猎捕红嘴鸥，必将受到法律处罚！抓鸥取乐、拍照、饲养、食用等行为均属于非法猎捕红嘴鸥的行为。